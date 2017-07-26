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Hastalar Doktorsuz Kalacak

Kamuda çalışan hekimler Yargıtay’ın aldığı karar uyarınca 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren özel kliniklere artık hasta bakamayacak.

26/07/2017

Hastalar Doktorsuz Kalacak
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Kamuda çalışan hekimler Yargıtay’ın aldığı karar uyarınca 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren özel kliniklere artık hasta bakamayacak.Yasağın yürürlüğe girmesine sayılı günler kala Tıp-İŞ’ten kaos uyarısı geldi.

Tıp-İş,kamu hekimlerinin ikinci iş yapmasının son verileceği 1 ağustos’tan sonra hastaların ciddi bir hekim eksikliğiyle,alt yapısı ve fiziki koşulları çağdışı hastanelerle baş başa kalacağını vurguladı.

Tıp-İş Başkanı Sıla Usar , “Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi, 1 Ağustos itibarı ile hastaların sağlık hizmetinden mahrum kalmaması için , çok önceden  özel hasta bakma hakkı ile ilgili uygulamalar düzenlenmeliydi.Ancak idareciler üzerine düşeni yapmadı” dedi.

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TAGS: TIP-İŞ, sağlık, hastane
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