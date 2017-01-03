Hastane ihalesinde devlet ve Müteahhitler Birliği karşı karşıya

Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi 1’nci etap karkas inşaatı için açılan ihalede devlet ve Müteahhitler Birliği karşı karşıya geldi .

Deniz ABİDİN

Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi 1’nci etap karkas inşaatı için açılan ihalenin uygunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği iddia edildi. Müteahhitler Birliği’nin boykot kararı aldığı ancak karara uymayan Ali Kofalı ve Hasan Tosunoğlu İnşaat’ın ihalede teklifte bulunması üzerine 14 müteahhitin ihale dışında kaldığı öğrenildi.

Gürcafer, bir gün kala Müteahhitler Birliği’nin haberi olmadan veyilname yayımlandığını belirterek, Müteahhitler Birliği’nin bu nedenle boykot kararı aldığına dikkat çekti.

Gürcafer, “Müteahhitler Birliği olarak araçlı eylem kararı aldığımızı duyurmak isterim. Yarın sokaklara dökülme kararındayız. Bu ihale iptal edilmediği ve usulsüz davranışlara son verilmediği sürece eylemimiz devam edecektir” dedi.

Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi 1’nci etap karkas inşaatı için açılan ihalede devlet ve Müteahhitler Birliği karşı karşıya kaldı. 6 iş günü önceden haber verilmesi gereken ihalenin son gün açıklanması nedeniyle Müteahhitler Birliği’nin boykot kararı aldığı öğrenildi. Bütün müteahhitlerin boykota uyması dışında iki müteahhit olan Ali Kofalı ve Hasan Tosunoğlu İnşaat’ın boykot kararına rağmen teklifte bulunarak diğer müteahhitlerin dışarda kalmasına neden olduğu belirtildi. Bu olayda ise devletin kaybının 2 buçuk milyon lira olduğu belirtiliyor.

Gürcafer: 14 müteahhit ihale dışında kaldı

Yeni Bakış’a konuşan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi 1’nci etap karkas inşaatının 14 milyon liralık büyük bir iş gerektirdiğini belirterek, ihale açıldığı zaman ihalede istenen yeterlilik belgelerinin çok aşırı derecede yüksek olduğunu söyledi. Gürcafer, bundan dolayı ihalenin bir iki kişiyi işaret ettiğine dikkat çekerek, birlik olarak Planlama ve İnşaat Dairesi’ne yazı yazdıklarını belirtti. Planlama ve inşaat Dairesi’ne giden yazı üzerine Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun Müteahhitler Birliği’ni arayarak itirazda haklı olduğunu söylediğini belirten Gürcafer, gerekli düzenlemenin yapıldığını söyledi. Gürcafer, bunun üzerine 16 müteahhitin ihale için hazırlandığını, ancak birilerinin yeterlilik belgelerinin aşırı yüksek olması konusunda gizlice ısrarını sürdürdüğünü belirtti.

Gürcafer, bir gün kala Müteahhitler Birliği’nin haberi olmadan veyilname yayımlandığını kaydetti. Gürcafer, Müteahhitler Birliği’nin bu karar üzerine boykot kararı aldığını ifade ederek, iki müteahhit olan Ali Kofalı ve Hasan Tosunoğlu İnşaat’ın bu kararı dikkate almadan teklifte bulunduğunu söyledi.

“Devletin ise bu işten kaybı 2 buçuk milyon lira”

Gürcafer, iki müteahhitin ihalede teklifte bulunması üzerine geriye kalan 14 müteahhitin dışarıda kaldığını ifade ederek, şöyle devam etti, “Söz konusu bu iki müteahhit diğer müteahhitlerin teklif vermeyeceğini bilerek işi almaya çalıştılar. Devletin ise bu işten kaybı 2 buçuk milyon liradır. Biz Müteahhitler Birliği olarak olaya müdahale ettik ve ihalenin 15 gün ertelenmesini talep ettik. Bütün müteahhitlere de fırsat eşitliği verilerek ihale tekrarlansın istedik. Bu yönde adım atılmış olmasına rağmen dün ihalenin bağlanmaya çalışıldığı haberini aldık. Bunun üzerine üyelerimizi olağanüstü toplama kararı aldık. Müteahhitler Birliği olarak araçlı eylem kararı aldığımızı duyurmak isterim. Yarın sokaklara dökülme kararındayız. Bu ihale iptal edilmediği ve usulsüz davranışlara son verilmediği sürece de eylemimiz devam edecektir. Biz 15 gündür bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz, maalesef hala aynı yolda devam ediyorlar. Söz konusu iki müteahhitin de geçici olarak ihraç edilmesi için süreç başlattık. Bir hafta içinde onur kurulumuz bu konuda karar verecektir”

Tüfekçi: Mağdurum, rekabet kuruluna şikayet edeceğiz

Yeni Bakış’a konuşan Tüfekçi Ltd. Direktörü Hüseyin Tüfekçi, Müteahhitler Birliği’nde boykot kararı alındığına ilişkin mail aldığını belirterek, yasada olan bazı hakların düzeltilmesi gerekçesiyle bu kararın alındığını söyledi. Tüfekçi, birliğin kararına uyduğunu, ancak iki şirketin uymayarak ihalede teklifte bulunduğunu söyleyerek, haksız rekabetin düzeltilmesini istedi. Tüfekçi, bu olaydan dolayı mağdur olduğunu dile getirerek, “ortada haksız bir ortam var. Rekabet kuruluna şikayet edeceğiz” dedi.