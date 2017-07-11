Hastanede işler durdu, ameliyatlar aksadı

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Servis Görevlileri, maaşlarını zamanında alamadıklarını, hala 2016’daki asgari ücret üzerinden ödendiklerini ve sosyal sigorta ile ihtiyat sandıklarının yatırılmadığını belirterek, haklarını savunmak için ağızlarını açtıklarında ise işten çıkarılma tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını savundu.

Eyleme destek veren Tıp-İş Başkanı Sıla Usar, da çalışanlarımız evlerine ekmek parası götüremediğinden ve çocuklarının ceplerine harçlık koyamadığını belirterek, “Bu yaşanan durum bizim ve bu ülke için bir utançtır” dedi.

Anayasada hiçbir çalışanın angarya çalıştırılamayacağına dair açık hükmü olduğunu vurgulayan Usar; “İş yasalarımız çalışanların asgari ücretin altında çalıştırılmalarının suç olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla bu insanlar hem angarya hem de düşük ücretle çalıştırıldıkları için alenen yasalar çiğnenmektedir” dedi.

Kaynak: Yeni Bakış | Haberin Tamamı için Tıklayın