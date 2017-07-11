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Hastanede işler durdu, ameliyatlar aksadı

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Servis Görevlileri dün Hastanede haklarını aramak için bir araya gelirken, hastanede işler durdu, ameliyatlar aksadı. Çalışanlar, Gününde ödenemedikleri, eksik maaş aldıkları ve güvencesiz çalıştıklarını vurguladı.

11/07/2017

Hastanede işler durdu, ameliyatlar aksadı
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Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Servis Görevlileri, maaşlarını zamanında alamadıklarını, hala 2016’daki asgari ücret üzerinden ödendiklerini ve sosyal sigorta ile ihtiyat sandıklarının yatırılmadığını belirterek,  haklarını savunmak için ağızlarını açtıklarında ise işten çıkarılma tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını savundu.

Eyleme  destek veren Tıp-İş Başkanı Sıla Usar,  da çalışanlarımız evlerine ekmek parası götüremediğinden ve çocuklarının ceplerine harçlık koyamadığını belirterek, “Bu yaşanan durum bizim  ve bu ülke için bir utançtır” dedi.

Anayasada hiçbir çalışanın angarya çalıştırılamayacağına dair  açık  hükmü olduğunu vurgulayan Usar; “İş yasalarımız çalışanların asgari ücretin altında çalıştırılmalarının suç olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla bu insanlar hem angarya hem de düşük ücretle çalıştırıldıkları için alenen yasalar çiğnenmektedir” dedi.

Kaynak: Yeni Bakış  | Haberin Tamamı için Tıklayın



TAGS: lefkoşa, hastane, sağlık, sağlık bakanı, faiz sucuoğlu
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