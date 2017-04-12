Hastaneden ilk açıklama: Durumu ciddi

Şarkıcı İbrahim Erkal Maltepe’deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Erkal hakkında hastaneden yapılan açıklamada, şarkıcının derin komada olduğu söylendi.

Ünlü ses sanatçısı 49 yaşındaki İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük’te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı.

Haberi alan alan Erkal’ın yakınları hastaneye akın etti. Erkal’ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal’ın sağ arka kulağının altında yırtık olduğu tespit edildi.

BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İbrahim Erkal, tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak başka bir hastaneye sevk edildi. Evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı İbrahim Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından uyutularak Beşiktaş Ulus’taki Liv Hospital’a kaldırıldı. Ünlü sanatçı gece saatlerinde Maltepe Başıbüyük'te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulunmuş, sitenin güvenlik görevlisinin haber vermesi üzerine Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İHA

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sanatçı İbrahim Erkal’ın sağlık durumuyla ilgili kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada, “Son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır” denildi. Erkal, Maltepe’deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk müdahalesinin ardından İbrahim Erkal, ambulansla Beşiktaş’ta bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Erkal’ın sağlık durumuyla ilgili olarak hastaneden yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Beyin kanaması ön tanısı ile getirilen, evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal’ın yapılan tetkikler sonucundan son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır.”