Hastanelerdeki 'güvenlik' kördüğüm!

Yenidüzen Gazetesi'nden Fehime Alasya'nın haberine göre, Devlet hastanelerindeki güvenlik tartışmalarıyla ilgili tüm taraflar onuştu, ortaya büyük bir kargaşa çıktı.

“Usulsüzlük ve şaibe” iddialarıyla konuyu mahkemeye taşıyıp ara emri alan Özel Güvenlik Sistemleri Ltd, 10 Temmuz tarihinden beridir hastanelerde güvenlik hizmeti durdurulduğunu ileri sürdü, Sağlık Bakanlığı ise gözünü mahkeme kararına çevirdi. Lefkoşa Devlet Hastanesi yönetimi ise kendi olanaklarıyla güvenlik sağlamaya çalışıyor.

Özel Güvenlik Sistemleri Ltd ve Çelebioğlu Özel Güvenlik Ltd arasındaki “usulsüzlük ve şaibe” iddialarıyla gündeme gelen Sağlık Bakanlığı Güvenlik İhalesi, Yüksek İdare Mahkemesi’nde alınan ara emri ile durduruldu, hastanelerdeki güvenlik hastane bünyesinden çözülmeye çalışıldı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana: “Bu mahkeme sürecinin ne kadar da süreceğini bilemiyoruz o yüzden de bu mahkeme sonuçlanan dek kendimiz çözüm üreteceğiz, zaten üretiyoruz. Mahkeme sonuçlanınca da gerekli adımlar atılacaktır. Mahkemenin ürettiği karara uymakla yükümlüyüz” dedi.

Kaynak: Yenidüzen | Haberin Ayrıntılarını Linke Tıklayarak Okuyabilirsiniz: https://goo.gl/MqnjxD