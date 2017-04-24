‘Hastanın Sesi’ projesi eğitimlerle devam ediyor

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), “Hastanın Sesi” projesi kapsamında hasta hakları, savunuculuk ve sivil katılım eğitimleri düzenlemeye başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile yapılan görüşmeler sonucunda, EHHD ve LTB, hasta hakları tanıtımı ve eğitimi konusunda iş birliği yapma kararı aldı. LTB çalışanları için eğitim geçtiğimiz günlerde belediyenin konferans salonunda düzenlendi.

LTB ile alınan iş birliği kararı sonrasında Lefkoşa Belediyesi Yaşlılar Birimi, Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ve Dikmen Belediyesi görevlilerine yönelik düzenlenen eğitimde evrensel hasta hakları tanıtılırken ülkedeki mevcut yasal mevzuatta da hasta haklarıyla ilişkili maddeler detaylı bir şekilde incelendi.

İnsan Hakları Hukukçusu Çiçek Göçkün Bayramoğlu’nun verdiği eğitime katılan belediye çalışanları, aldıkları eğitimin hizmetlerine yansıyacağını ve sağlık hizmeti sunan tüm kurumların bu eğitimlerden yararlanması gerektiği görüşünü dile getirdiler.

Belediye çalışanlarına verilen eğitimin yanında, 19 Nisan Salı günü Bandabuliya’da, ilki gerçekleştirilen, yaşlılara hasta hakları ile ilgili bilgilendirme sunumu da Hastanın Sesi projesi iletişim sorumlusu Beran Dağtaş tarafından yapıldı.

Her salı LTB Yaşlılar Birimi’nin Bandabuliya’da düzenlediği ve yaşlılara müzik eşliğinde Paylaşım Mutfağı’ndan çıkan yemeklerin ikram edildiği etkinlikte bundan böyle Hastanın Sesi ekibi de yaşlılara hasta haklarını tanıtacak.

eğitimler ve bilgilendirme toplantıları adanın farklı bölgelerinde devam edecek

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin yürüttüğü Hastanın Sesi projesi kapsamında düzenlenen eğitimler herhangi bir hastalığın tanısı, tedavisi ve takibi sırasında kişinin sahip olduğu hakları ve bu haklardan mahrum bırakıldığı takdirde yurttaşların nasıl harekete geçebileceğini öğretmeyi amaçlıyor.

Yurttaşları hasta hakları konusunda bilgilendirmek ve hak ihlallerine karşı savunuculuk becerileri kazandırmayı amaçlayan eğitimlerin yanı sıra vatandaşlara da bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

2016’da Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin yürüttüğü araştırmada, Kıbrıs Türk toplumu sağlıkla ilgili birçok haksızlıkla karşılaşmasına rağmen bu konuda harekete geçmekte tereddüt ettiği sonucu elde edildi.

Bu nedenle eğitimler yurttaşları bu konuda bilinçlendirerek, savunuculuk becerilerini geliştirmeyi ve sadece hasta hakları değil herhangi bir hak ihlali karşısında neler yapılabileceğini, temel insan haklarını da içererek öğretmeyi amaçlıyor.

Farklı bölgelerde bir veya yarım gün sürecek eğitimlere konuyla ilgilenen tüm toplum üyeleri, sosyal ve sağlık dernekleri üyelerinin davetli olduğu ve tüm katılımcılara eğitim sonunda sertifika verileceği belirtildi.