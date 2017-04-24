Hatalı ilan bildirim özelliği sadece Kıbrıs Emlak Merkezi'nde!

Kıbrıs Emlak Merkezi'nde doğru yatırım fırsatları bulmak da çok kolay. Çünkü hatalı ilan bildirimi ile hatalar bir bir ortadan kalkıyor. İşte detaylar.

Kıbrıs'ın ilk ve tek emlak haber portalı Kıbrıs Emlak Merkezi, konut projeleri ve ilanların yer aldığı yen konseptiyle dikkat çekiyor.

Kıbrıs emlak sektöründe yeni bir sayfa açan portal, özellikleriyle de daha önce yapılmayanları hayata geçiriyor.

Yatırımcıyı mağdur eden kayıtsız işletmelere, merdiven altı komisyonculara kapılarını kapatan, sadece sektörün profesyonellerinin giriş yapabildiği Kıbrıs Emlak Merkezi, hatalı ilan bildirimi özelliğiyle de tek.

Fiyat, başlık, içerik gibi gözden kaçan hatalar, anında ilgili firmaya ve danışmana iletilebiliyor bu özellikle. Örneğin evin fiyatı 55 bin pound olmalıyken, 95 bin yazıldığını gördünüz. "Hatalı ilan bildir" diyerek anında düşüncenizi ilan sahibiyle paylaşıyorsunuz. Hatalı ilan, anında düzeliyor.

Emlak sektörünün profesyonellerinin görüş ve önerilerine öncelik veren portal, daha birçok yeniliği hayata geçirdi, sırayla paylaşıyor.

Hatalı ve ölümsüz ilanlara son diyen Kıbrıs Emlak Merkezi, gerçek ilanlar ve gerçek emlak danışmanlarıyla, doğru yatırımcıyı buluşturuyor.