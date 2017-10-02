Hatalı sağlama kaza yaptırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün akşam saat 18.00 sıralarında, arabayla çarpışan motosikletin 24 yaşındaki sürücüsü Eray Furkan Senna yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre saat 18.00 sıralarında, yönetimindeki 68 BL 184 Aksaray plakalı motosikleti ile anıt çemberine doğru seyretmekte olan Eray Furkan Senna isimli motosiklet sürücüsü, “Çıka” isimli işletmenin önünde aynı istikamette seyreden ve sağa dönüşe geçen Nuray Karakuş yönetimindeki KH 652 plakalı aracı dikkatsizce sağlamaya çalıştı.

Sağlama esnasında gerçekleşen çarpışmanın ardından motosiklet yolun sağına savruldu. Sürücü Eray Furkan Senna, olay yerine çağrılan ambulansla yaralı vaziyette Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eray Furkan Senna’nın kol ve bacaklarında kesikler oluştuğu ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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