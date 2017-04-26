HABER KIBRIS

Hatay’da karakola havanlı saldırı!

26/04/2017

Hatay’da karakola havanlı saldırı!
ads

Türk jetlerinin kamplarını yerle bir ettiği terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, Hatay'daki sınır karakoluna havan saldırı düzenledi.

Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, saat 09.00 sularında, PYD/PKK/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay’ın Hassa İlçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakolu’na havan saldırısında bulunulduğunu bildirdi. Karakola isabet eden havanın patlaması sonucu can kaybının yaşanmadığını belirtilen açıklamada, şöyle dendi:

“Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, havan tespit radarı ile yapılan yer tespitini müteakip derhal bölücü terör örgütü hedeflerine meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulmuştu.”



TAGS: Hatay, havanlı saldırı
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems