HABER KIBRIS

Hava Sıcaklığı 32 Dereceye Kadar Çıkacak

24/04/2017

Hava Sıcaklığı 32 Dereceye Kadar Çıkacak
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Hava sıcaklığı, hafta ortasından sonra 32 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Dairesi, yarından başlayıp 1 Mayıs’a kadar alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava sürecek; en yüksek hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde hafta ortasına kadar 25 - 28 ºC, daha sonra ise 29 - 32 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar; Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.



TAGS: Hava Sıcaklığı
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