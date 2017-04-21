Hava Sıcaklığı Yarından Sonra Düşecek

Hava sıcaklığının yarından sonra yaklaşık 5 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin yarın başlayıp 28 Nisan’a kadar devam edecek dönemle ilgili raporuna göre, belirtilen süre içerisinde KKTC alçak basınç sistemi ile ılık ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, Pazar günü parçalı zamanla az bulutlu, Pazartesi günü açık ve az bulutlu, Salı günü parçalı zamanla az bulutlu, Çarşamba günü parçalı çok bulutlu, Perşembe günü parçalı ve az bulutlu, Cuma günü ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde yarın 27- 30; diğer günlerde ise 22 - 25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise yarın Güney ve Doğu, diğer günlerde ise Batıdan orta kuvvette; Pazar günü ise kuvvetli ve yer yer fırtınamsı olarak esecek.