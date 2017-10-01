Havada gelecek 'e-ticaret' ve 'kargo taşımacılığı'na kayıyor

CENEVRE - ARİFE YILDIZ ÜNAL

Turkish Kargo Orta ve Güney Avrupa Satış Başkan Yardımcısı Tarık Parlak, hava kargonun geleceğinin elektronik ticaret ve kargo taşımaları olacağını belirterek, "15'i kargo olmak üzere 328 uçakla taşımacılık yapan Turkish Kargo, 777 ve 747 kargo uçaklarını da gelecekte filosuna katacak." dedi.

Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turkish Kargo olarak İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen ve 130 ülkeden 3 bin 500 kişinin katıldığı Post-EXPO 2017'de stand açtıklarına işaret ederek, fuar kapsamında katılımcı ülkelerin posta idareleri, ekspres kargo ve sektöre lojistik hizmet sağlayan firmalarla görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Fuarda iş fırsatlarını değerlendirdiklerinin altını çizen Parlak, İstanbul'un konumu ve Türk Hava Yollarının network ağıyla doğu-batı, kuzey-güney ekseninde tüm müşterilere kapasite sunabildiklerini anlattı.

Avrupa'dan Ortadoğu ve Afrika'ya en uygun ve efektif şekilde müşterilere hizmet sunduklarını dile getiren Parlak, dünya çapında yeni trend olan elektronik ticarette de başarılı olacaklarını kaydetti.

"777 ve 747 kargo uçakları da filoya katılacak"

Global hava kargo sektörünün geleceği olan posta ve elektronik ticaret taşımalarında bilinirliliği artırmayı ve sektördeki karar vericilerle bir araya gelmeyi amaçladıklarını anlatan Parlak, hava kargo sektörünün elektronik ticarete kaydığına dikkati çekti.

Hava kargonun geleceğinin elektronik ticaret ve kargo taşımaları olacağını vurgulayan Parlak, "Turkish Kargo olarak Türkiye'nin 2023 hedefi kapsamında dünyadaki ilk 5 kargo şirketinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu amaçla ekspres ve posta taşımalarında hem yolcu hem de kargo uçaklarını kullanıyoruz." diye konuştu.

Parlak, 15'i kargo olmak üzere 328 uçakla taşımacılık yapan Turkish Kargo'nun, 777 ve 747 kargo uçaklarını da gelecekte filosuna katacağını dile getirerek, "Turkish Kargo olarak bir yandan sektörün geleceği olan katma değeri yüksek kargoların taşındığı diğer yandan da sektörün ihtiyacı olan kapasiteye yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turkish Kargo'nun ikili anlaşmalarla dünyanın her yerine taşımacılık yaptığını anlatan Parlak, bu yıl, geçen yıla oranla yüzde 20'den fazla büyüyen firmanın bu trendi artırarak sürdüreceğini söyledi.

"Turkish Kargo ile PTT iş birliği devam edecek"

PTT AŞ ile kargo taşımacılığı alanında yaptıkları iş birliğini global hale getirdiklerini ifade eden Parlak, özellikle yurt dışındaki taşımacılıkta iş birliğine devam edeceklerini kaydetti.

Dünyada posta taşımacılığında en hızlı büyüyen şirketin Turkish Kargo olduğunun altını çizen Parlak, 2018'de ilk fazı açılacak İstanbul Yeni Havalimanı ile şirketin sektördeki konumunun daha da güçleneceğini dile getirdi.

Parlak, 2010'a göre dünya taşımacılık piyasasındaki kapasitelerini üçe katladıklarını vurgulayarak, Turkish Kargo'nun 2023 hedefleri kapsamında taşımacılıkta dünyadaki payını yüzde 5'e yükselterek, globalde ilk 5 firma arasına gireceğini sözlerine ekledi.

ANADOLU AJANSI