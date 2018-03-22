Havada ölüm, Alman yolcu hayatını kaybetti

Mısır’ın turistik kenti Hurgada’dan Almanya'ya gitmek üzere havalanan uçakta, kalkıştan hemen sonra bir Alman yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi.



Kahire Uluslararası Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mısır özel hava yolu şirketi Fly Egypt’e ait 3009 sefer sayılı yolcu uçağının pilotu bir yolcunun havada hayatını kaybetmesi nedeniyle yetkililerden zorunlu iniş izni istedi.

Hayatını kaybeden Alman yolcunun cenazesinin, eşinin refakatinde uçaktan indirildiği ve daha sonra ülkesine götürülmek üzere izşlemlere başlandığı kaydedildi