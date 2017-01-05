Havadan ilaç püskürtülüyor

Lefke bölgesinde, çam kese böceğine karşı mücadele helikopterlerle havadan sürüyor

Gürsel KARAGÖZLÜ-HAVADİS

KKTC genelinde çam ağaçlarına musallat olan çam kese böcekleriyle mücadele kapsamında ülke genelinde havadan başlatılan ilaçlama çalışmaları Lefke bölgesinde devam ediyor.

Orman Dairesi’nin açtığı ihaleyi kazanan Envirotek firması, Fransa, Amerika ve Türkiye’den gelen uzmanlarla birlikte KKTC’deki ormanlarda inceleme yaptı. İnceleme sonrasında ilaçlama için Fransa’dan özel olarak getirilen helikopteri ile Aralık ayında başlatılan ilaçlama çalışmaları dün Lefke bölgesinde devam etti.

Lefke’de dün sabah saatlerinde başlayan ilaçlama çalışmaları gün boyu devam etti.

Çalışmalar bugünde Bağlıköy ve Yeşilırmak arasındaki bölgesindeki ormanlık alanda devam edecek.

İlaçlama dün Lefke Avcılık Atıcılık Birliği Atış alanı bölgesinde ilaçlama helikopterinin gelmesi ile başladı. İlaçlama helikopterine Orman Dairesi yetkilileri ve orman dairesi çalışanları da yerde katkıda bulundular.

Çam kese böceği ile mücadele kapsamında havadan ilaçlama çalışmaları Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından çıkılan ihale sonucu gerçekleştiriliyor.

Ülke genelinde Aralık ayında Karpaz bölgesinden başlatılan çalışmalar tamamlanarak Lefke ve bölgesindeki ormanlık alanların ilaçlanmasına dün itibarı ile başlandı.

Havadan yapılan ilaçlamada tamamen biyolojik olduğu belirtilen Feray ( BTK) isimli ilaç kullanılıyor.