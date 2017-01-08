Havadis Cenevre’de olacak



Kıbrıs’ın kaderinin belirleneceği Cenevre zirvesi yarın başlıyor. Tüm gelişmeler detaylarıyla Havadis TV ve Havadis gazetesinde olacak

HIZLI HABER: Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi ile deneyimli yazar Mete Tümerkan Cenevre zirvesini siz Havadis okurları için takip ediyor. Son dakika gelişmelerini Havadis TV canlı yayınlarında izleyecek, perde gerisini gazeteniz Havadis’te okuyacaksınız

HÜR YORUM: 1960’tan sonra ilk kez Kıbrıs’taki garantör ülkeleri bir araya getirecek olan Cenevre zirvesinde çetin bir pazarlık yaşanması bekleniyor. Tümerkan ve Ekmekçi’nin köşe yazılarıyla tarafların yaklaşımı ve toplantılarda yaşananların perde gerisi bilginize taşınacak



