Havalar nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı.

Hava bugün parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek. Sabah saatleri iç kesimlerde yer yer don olayı yaşandı…

Yarın hava parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağmurlu, 5 Ocak Perşembe parçalı çok bulutlu, zamanla yağmurlu ve Cuma parçalı bulutlu olacak.

Cumartesi, hava parçalı çok bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazar ve Pazartesi günleri ise parçalı çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Söz konusu periyodda en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 14 – 17 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgârın orta kuvvette Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.



