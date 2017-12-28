Havayolu şirketinin takvimi tartışma yarattı!

Vietnam’ın VietJet isimli havayolu şirketinin yeni yıl için hazırladığı takvim, başta feministler olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisini çekti. Şirketten bugün gelen açıklamada, ‘Takvimin arkasındayız’ mesajı verildi.

Bugün açıklama yayımlayan Vietnam’ın VietJetisimli havayolu şirketi, cinsiyetçilik gerekçesiyle tartışmalara yol açan yeni yıl takviminin arkasında olduğunu belirtti. Yazılı açıklamada “İnsanların bizi bikiniyle ilişkilendirmesi, mutsuz etmiyor. İnsanlar mutlu ve memnunsa, biz de mutlu oluruz. Önümüzdeki yıllarda takvimde erkekleri kullanabiliriz” ifadesi kullanıldı.

Takvimde şirket için çalışan kadınların bikini tarzı kıyafetler içinde poz verdiği fotoğraflar bulunuyor. Takvim ve takvimi tanıtan video, geçen ay sonunda internete yüklendikten sonra 910 binden fazla kişiye erişti.

Sosyal medyada tartışmalara yol açan VietJet, cinselliği kullanarak kâr etmeye çalışmakla suçlanıyor. Kadın hakları savunucuları, kadınların yalnızca cinsel obje olarak gösterilmesinin, cinsiyet eşitliğine karşı bir eylem olduğunu ifade ediyor.

Şirketin kurucusu olan Nguyen Thi Phuong Thao, Vietnam’ın ilk kadın dolar milyarderi.