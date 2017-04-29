Kış aylarının favori sebzelerinden olan havuç, sağlıklı beslenmede de büyük rol oynuyor

Sağlıklı olmanın yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. İçinde bulunduğumuz grip mevsiminde doğal gıdaların önemi çok daha iyi anlaşılıyor. Birçok kişinin gereken değeri vermediği havucun da aslında şifa deposu olduğu belirtiliyor.

İşte havuç yemenin 8 önemli faydası:

1. İçerdiği vitaminlerle tam bir şifa deposu olan havuç; akciğer, meme, prostat ve mesane kanserinden koruyor.

2. Sigara içiyorsanız akciğer kanserine yakalanma riskini yüzde 10 azaltıyor.

3. Kabızlığa ve kansızlığa iyi geliyor

4. Beyin ve kalp damarlarını açıyor.

5. Karaciğeri temizliyor.

6. Toksinlerin atılmasını hızlandırarak gençleştirici etki sağlıyor.

7. Omurilikte yaşanan sıkıntıları da yüzde 20 oranında azaltıyor.

8. Bağırsakların çalışmasını yüzde 20 oranında hızlandırıyor.

Vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve dayanıklılığı sağlayan havucun çiğ tüketilmesi gerekiyor.