Havuza ve denize kontakt lensle girmeyin

Yaz aylarında göz iltihaplarının arttığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Sönmez, "Güneşlenmek ve zorunlu değilseniz dışarıya çıkmak için güneşin en yüksekte olduğu ve ışınlarının dik açıyla geldiği 10.00-16.00 saatleri arasını tercih etmeyin. Havuza ve denize kontakt lenslerle asla girmeyin" uyarısında bulundu.

Yazın artan göz hastalıkları şikayetlerinin başında konjonktivit, yani göz iltihapları geldiğini ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nail Sönmez, şunları kaydetti:

"Konjonktivit, bakteri, virüs, çeşitli tahriş edici maddeler, alerjiler, kontakt lens kullanımı gibi nedenlerle oluşur. Ortak kullanıma açık yüzmehavuzları hastalığın buluşmasını kolaylaştırır. Havuzların dezenfeksiyonu amacıyla kullanılan klor gözlerde tahrişe yol açarak göz iltihaplarına neden olabilir. Havuza, denize kontakt lensleri çıkarmadan girmek enfeksiyon riskini arttırarak konjonktivitin yanı sıra kornea ülseri gibi birçok hastalığa davetiye çıkarır. Yaz aylarında klima nedeniyle göz kuruluğu şikayeti de yoğun olarak yaşanmaktadır. Göz kuruluğu, yanma, batma, gözlerde yorgunluk, kaşıntı, bulanık görme gibi hastaların yaşam konforunu olumsuz etkilemekle birlikte konjonktivit ve kornea ülseri gibi hastalıklara neden olabilir."

GÜNEŞ, KATARAKT, SARI NOKTA VE PTERJİUM RİSKİNİ ARTIRIR



Sönmez, yoğun güneş ışığının katarakt, sarı nokta ve pterjium gibi göz hastalıklarına da neden olabileceğini aktararak, "Güneşin zararlı ışınlarına uzun süre maruz kalmanın güneş yanıklarına, cilt kanserine neden olabildiği bilinmektedir. Ultraviyole ışınları cildimiz gibi gözlerimize de zarar vermektedir. Katarakt, sarı nokta ve pterjium hastalıklarının oluşumunda ve gelişiminde önemli faktörlerden biri de güneş ışınlarıdır. Tıbben pterjium olarak adlandırdığımız hastalık halk arasında kuş kanadı, melek kanadı, et yürümesi gibi isimlerle anılmaktadır. Pterjium, katarakt ve halk arasında sarı nokta olarak bilinen makula dejenerasyonu hastalıklarına güneş ışığına yoğun olarak maruz kalanlarda daha sık rastlanır. Güneş ışınlarına uzun süreli maruz kalmak hastalık riskini artırmaktadır. Sarı nokta ve kataraktın oluşmasında genetik faktörlerin de etkisi vardır. Sarı nokta ve katarakt hastalarının yanı sıra ailesinde bu hastalıkları taşıyanların da her mevsim olduğu gibi özellikle yaz aylarında gözlerini korumaya özen göstermeleri gerekir" değerlendirmesinde bulundu.



GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT



Yaz aylarında göz sağlığını korumak için güneş gözlüğü seçerken camlarının güneşin zararlı ultraviyole ışınlarını önleyebilecek nitelikte olmasına dikkat edilmesini gerektiğini kaydeden Sönmez, hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı yüzde 100 koruma sağlayan gözlüklerin tercih edilmesini, ayrıca satın alınacak gözlüğün UV ışınlarına karşı koruma yeterliliği ile ilgili sertifikalarını talep edilerek, koruma özelliklerini sertifikalarından kontrol edilmesini önerdi.