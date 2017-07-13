Hayat Kuzey’de daha zor olacak! - Seval Oyaltan yazdı

Kıbrıs Konferansı başarısızlıkla sonuçlandı.

On günlük Kıbrıs Konferansında tarafların karşılıklı suçlamaları havada uçuştu.

Kim suçludur, kim suçsuzdur!…

Bu konuda bir çok yorum, birçok eleştiri yapılıyor.

On günlük bir süreç yaşandı Crans Montana’da.

Çözüm ve anlaşma ümidi hep son geceye kadar vardı.

BM Genel Sekreteri A. Gutteres’in konferasın bittiğini açıklamasıyla birlikte hayal kırıklığı tavan yaptı.

Bu sonuç bekleniyor muydu?

Kimilerince evet.

‘Bu konferanstan hiçbir şey çıkmaz, anlaşma olmaz, çerçeve anlaşması da olmaz’ deniyordu.

Kimilerince ise; ‘Umutlu olmak, sonuna kadar beklemek, ille de bir çözüm olacak.’

Bu pozisyonda kalmayı tercih edenler de oldukça fazlaydı.

Peki sonuç?

Derin bir hüzün!

Crans Montana’da yaşananların ardından.

Kıbrıslı Türkler için bir hayal kırıklığı daha.

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Son durum!

Eleştirilere ve yazılanları bakınca gerçekten de endişe verici yazılar yazılıyor.

Bu on günlük süreci gerek gazetelerden gerekse televizyondan çok yakından takip etmeye çalıştım.

Birçok yazı okudum.

Dikkat çekenlerden birisi;

‘’Sürecin çökmesine Rum Lider sebep olmuştur.’’

‘’Hatta Yunanistan bile Rum lider Anastasiadis’ten daha yapıcıydı’’ ifadeleri yer alıyordu.

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Gerekçelerden birisi de; Güvenlik ve garanti başlığını, sürecin çökmesine neden olarak gösterenler de var.

Ancak şahsen ben bunu tek başına yeterli bulmuyorum.

Çok daha ötelerdedir sebepler diye düşünüyorum.

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Rum tarafı ‘sıfır asker sıfır garanti’ diyordu müzakere sürecinde.

Türk tarafı ise ‘iki dönem bir Kıbrıslı Türk’ün başkan olmasını,

anlaşma olması halindeyse sembolik düzeyde asker bırakabileceğini’ söylüyordu.

Bu rakam, 650 Türk askerine karşılık 950 Yunan asker formülüydü.

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Yakalanan bu fırsat neden çözüme dönüştürülemedi?

Kimin etkisi daha fazlaydı?

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Güvenlik ve garantilerde Türkiye’nin yaptığı açılım çok önemliydi.

Buna karşın Kıbrıs Rum ve Yunanistan tarafının bu kadar retçi duruşları vardı.

Bunun retçi duruşların sebebini, başka noktalarda aramak mı lazım?

Başka ülkelerin telkinlerinde mesela!

Özellikle Almanya ve Rusya’nın pozisyonunda!

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Şimdi ne olacak?

Espen B. Eide yerinde olmayacak.

Yerine bir başkası da atanmayacak.

BM askerlerini adadan çekmeye hazırlanıyor.

BM Kıbrıs sorununu kapattığının sinyalini veriyor.

Bu noktada ise, BM parametrelerinin masada durmaya devam etmesi kolay olmayacak.

Ancak, Kıbrıs sorunu yerinde durmaya devam edecek.

Ve en önemlisi; Bu tarihi dönüm noktasının ardından hayat, Kuzeyde daha zor olacak.