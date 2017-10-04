Hayat pahalılığı yüzde 0.51 oldu...

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tüketici fiyatı endeksine göre, eylül ayında, bir önceki Ağustos ayına göre, 127 maddenin ortalama fiyatında düşüş yaşandı.

Eylül’de lokanta ve otel ücretleri, eğlence, yurt dışı turlar, masa üstü bilgisayarlar, eğlence ve kültür ana gruplarının fiyatları düşerken, okulların açılması ile okul giderleri ve yeni sezon ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle de giyim ve ayakkabı ana gruplarında fiyatlar yükseldi.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı 2017 yılı Eylül ayı Hayat Pahalılığı- Enflasyon Oranlarını belirledi.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay tüketici fiyatları genel endeksini yayınlamaktadır.

Buna göre, 2017 yılı Eylül ayı Enflasyon oranında (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre yüzde 0.51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10.31 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde15.37 değişim gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 280 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 127 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu.

-LİMON YÜZDE 48.51 UCUZLADI-

En yüksek fiyat artışı, mevsimlik sebze meyveler ile basım türünde görüldü. İlk üç sırayı,

yüzde 80.43 ile salatalık; yüzde 52.52 ile kavun ve yüzde 50 ile magazin ve dergi (Aylık) aldı.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 48.51 limon, yüzde 26.05 uçak ücreti (Ercan-Antalya) ve yüzde 20.00 Türkiye Cumhuriyeti Piyango bileti oldu.

-ANA MAL GRUPLARINDAKİ DEĞİŞİM ORANLARI-

Ana mal gruplarında bir önceki aya göre değişim oranı aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşmiştir:

1. Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %6.42 artış,

2. Eğitim ana grubunda %4.11 artış,

3. Haberleşme ana grubunda %1.87 artış,

4. Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %1.69 artış,

5. Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %1.27 artış,

6. Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %1.06 artış,

7. Ulaştırma ana grubunda %0.97 artış,

8. Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.49 artış,

9. Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %0.48 artış,

10. Sağlık ana grubunda %0.39 artış,

11. Lokanta ve Oteller ana grubunda %4.73 azalış,

12. Eğlence ve Kültür ana grubunda %4.33 azalış.

-YENİ SEZON ÜRÜNLERİ FİYATLARI ARTIRDI-

Eylül ayında en yüksek artış gösteren ana grup Giyim ve Ayakkabı olmuştur. Giyim ve Ayakkabı ana grubu yeni sezon ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle en çok yükselen ana grup olmuştur.

İkinci sırada en çok artış gösteren Eğitim’de yeni okul döneminin açılması ile Etüd ücreti, Özel Ders Ücreti ve Özel okul ücretlerinde artış olmuştur.

Haberleşmede: Cep Telefonları;

Gıda ve Alkolsüz İçeceklerde: Taze Sebzeler, Tereyağı Kahvaltılık, Bal;

Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlarda; Yağlı Boya, Kira Ücretleri, Plastik Boya; Çeşitli Mal ve Hizmetlerde; Bebek Bezi (Hazır Bez), Okul Çantası, Araba Koltuğu (Bebek İçin);

Ulaştırmada: Rot-Balans Ayarı (İşçilik Ücreti), Uçak Ücreti (Ercan-Ankara), Dış Lastik; Alkollü İçecekler ve Tütünde: Viski, Şarap, Zivaniya;

Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetlerinde: Tek Sandalye, Çarşaf Takımı (Nevresim), Yatak Odası Takımı;

Sağlıkta: Diş Çekimi, Mamografi Çektirme, Diş Dolgu Ücretlerindeki artışlar nedeniyle bu ana gruplar artı değer göstermiştir.

Lokanta ve Otellerde Otel Ücretleri; Eğlence ve Kültürde TC Piyango Bileti, Yurt Dışı Turlar, Bilgisayar (Masa Üstü) fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle bu ana gruplar eksi değer göstermiştir.

Eylül ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalaması eksi olmuştur.

Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun, 10 ana grubunda artış olurken, 2 ana grubunda ise düşüş olmuştur.