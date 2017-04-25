Hayat sana cazibesini getirsin istiyorsan, önce kendini keşfet

Hayat acımasız! Aşkta şansızım! İlişkilerim uzun sürmüyor! Hep terk ediliyorum! Evlenemiyorum! Evliliğim yürümüyor! İşlerim yürümüyor, para gelmiyor, yetmiyor, ayın sonu gelmiyor! Bir türlü istediğim iş olmuyor, terfi edemiyorum! Ben hep kaybediyorum!

Bir şeyler istediğimiz gibi yürümüyorsa, dileklerimiz gerçekleşmiyorsa önce kendi enerjimizi mi değiştirerek başlamalıyız? Etrafımızdakilerde de sorunlar vardır elbet ama biraz da sorunun çıkış noktası kendimiz değil miyiz?

Egolarımız, korkularımız, boş vermişliklerimiz, hayattan bıkkınlıklarımız, şansım yok zaten diyerek şansı kendimizden itmemiz, hayata karşı cazibeli olmanın sırlarını ya da iç benliğimizde sahip olduğumuz o sınırsız enerjimizi belki de yeterince kullanmamamız… İşte kendimizle ilgili keşfetmemiz gerekenler bunlar olabilir mi?

Hayata karşı cazibeli nasıl olunurdu ki? Enerjiyi doğru kullanarak…

İlişkilerim yürümüyor. Eşim, sevgilim beni anlamıyor. Devamlı tartışıyoruz. Hiç aramıyor; hep ben arıyorum. Mesajlarıma cevap vermiyor. Evliliğe yanaşmıyor. Evliliği yürütmek için hiçbir çabası yok. Neden benim bir ilişkim yok? Neden ben de zengin değilim? Neden işte başarım görülmüyor?

Bu tür sorularla, sorunlarla hepimiz karşılaşırız hayat süreci içerisinde. Hep sorarız neden, niye… Olayları suçlarken ya da etrafımızdakileri; asıl sorunun kendimizden kaynaklanabildiği kısmına pek de aynı şiddette ehemmiyet vermeyiz kimi zaman. Ama bir gerçek vardır ki; insan ne düşünürse, nasıl davranırsa hayatına da onu çeker. Bazı saplantılarımız ya da savunduğumuz bazı durumlar vardır. Örneğin; erkekler ilgisizdir/kadınlar çok konuşur: bunu söyleyen, buna inanan veya arkadaşlarınızla konuşmalarınızda sürekli dile getiren bir insansanız size ilgi göstermeyen erkekleri ya da çok konuştuğuna inandığınız kadınları hayatınıza çekersiniz. Evrenle alışveriş listenizi; inanın aslında kendiniz belirlersiniz. Aldığınız kararların da sonuçlarını yaşarsınız.

Etrafınızı değiştiremeyebilirsiniz ama kendi düşüncesel yaklaşımlarınızı ve size davranış şekillerini değiştirebilirsiniz: enerjinizi değiştirerek. Enerji değiştirme aşamalarında size uyabilecek meditasyonları bularak uygulamaya başladığınızda yavaş yavaş enerjilerinizin değiştiğini de fark edersiniz: affetme, kendini sevme, korkuları yenme, geçmiş karmaları yenme, yüzleşme meditasyonları. Bunlardan birini ya da size uyacak birçoğunu seçebilirsiniz. Tabi ki meditasyon yaptım; her şey güllük gülistanlık oldu şeklinde fazla iyimser yaklaşımlar değil beklentimiz. Birçok cazibe sırrını da uygulayarak desteklemek gerekiyor.

İş hayatımda, aşk hayatımda, parayla ilişkimde enerjilerimi değiştirmek istiyorum:

Kararlı olmalıyım: Kendi potansiyelimi keşfederek, kendi değerimi anlayarak, öz güvenimi geliştirerek, kendimi sevmeyi öğrenerek, amaçlarımı doğru belirleyerek, karar vererek ve kararlarımın arkasında durarak, enerjimi tüketenleri hayatımdan uzaklaştırarak, hayır diyebilmeyi öğrenerek…

Dileklerim içinde yer alan hiçbir dileğimi araç olarak görmemeliyim: Örneğin; evlenmek istiyorsanız bunu bir şeylerden kaçmak ya da sadece yaşım geçiyor diye yapmak düşüncesi sadece evliliği araç olarak görmektir. Yani buradaki bir amaç değildir. Bu dileğiniz gerçekleştiğinde dileğinizi araç olarak görmeniz ileriki zamanda büyük problemler getirir. Çünkü istediğinizi elde ettikten sonra araç olan kısmı devreden çıktığında bulunduğunuz durum ve yaklaşımınız zamanla sizi sonra da eşinizi mutsuz edebilecektir. Parayla ilişkilerimizde de bu böyledir. Çok para kazanmak istersiniz. Gün gelir belki kazanırsınız da. Ama buradaki durumda da önemli olan; paranın araç değil amaç olduğunu anlayabilmektir yoksa o kazandığınız para da sonunda elinizden gider; elinizde tutmayı bilmez, savurursanız ve nasıl tutmanız, harcamanız gerektiğini bilemezseniz.

Güçlü yönlerimi geliştirip, beslemeliyim: Yeteneğim olduğu alanları keşfetmek, bu yeteneklerimin üstüne gitmek, kendimle daha çok zaman geçirmek, kendi üstüme daha çok titremek (fiziki görünüşüm, imajım, beden dilim, sahip olduğum meziyetlerim; kısaca benim karizmamı, hayata bağlanmamı ya da istediğim gibi insanları kendime çekmek için etkileyecek sahip olduğum her şeyi beslemek)

Enerjimi değiştirmeyi seçmek: Karşılaştığım tüm red edilmelere karşı dirençli olmayı, pes etmemeyi, yaptığım hatalardan ders almayı ve öğrenmeyi, gülümsemeyi, odaklandığım şeyleri doğru analiz etmeyi ve isteklerime doğru odaklanmayı, tevazu göstermeyi, mutlu ilişkilere olan arzumu nasıl hayata geçireceğimi, her şeyin başlangıcının iç huzurum olduğunu öğrenerek keşfetmek ve bu alanlardaki negatif enerjilerimi, ön yargılarımı değiştirmeye başlamak…

Hayat belki de biraz akışa bırakılmalı bazen. Çok üstüne düştüğün şey çoğunlukla kaçar. Hayata bağlanmalı yeniden; bol bol yürüyüş, doğayla bütünleşme, doğru ve sağlıklı beslenme, balık tutma, dans etme, dostlarla sohbetler, ailemle daha çok zaman geçirme, yarım bırakılan işleri tamamlama, ertelenen işlere başlama: hayatı doyasıya her ne olursa olsun yaşayabilme yönlerini besleyebilmek… Tek bir şeye odaklanmamak, hayatında sahip olduklarımın değerini anlayarak şükretmek…

Kalbinde geçmişten getirdiğin ve affedemediğin yaralar oldukça vesveseli yaşamaktan, kendine engel olan davranışlardan, egonun esiri olmaktan, sevgiye koşul yüklemekten, olumsuz düşünceleri evirip çevirmekten kurtulamadığın sürece enerjini hayat süresince yükseltemezsin.

Değersizlik korkunu, dışlanma korkunu, yalnız kalma korkunu, kaybetme korkunu yenmedikçe doğru insanı, doğru aşkı da kendine çekemezsin. Gelen gelir, bir süre seni sana aynalar sonra da kimi zaman haber bile vermeden yok olur, gider.

Öncelikle bizi neyin mutlu edeceğini keşfetmek önemli aslında…

Ben nelerle mutlu olurum? İlişkilerimde, sağlığımda, işimde, ekonomik durumumda neyi, neleri hedefliyorum? Ben; gerçekten neleri istiyorum? Her gün bu seçtiğim alanlarda başarıya ulaşmak için neler yapmalıyım?

Evren için hazırladığım sipariş listemde neler olacak? Doğru siparişleri vererek kendime dilediklerimi çekebilecek miyim? Hayat bana istediklerimi nasıl getirir?

Bir şeylerin değişmesini istiyorum, artık kaybedenler arasında olmak istemiyorum: madem ki her geçen gün benim zamanımdan götürüyor o zaman başlayacağım o gün; BU GÜN!…