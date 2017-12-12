Haydar Aliyev vefatının 14.yılında anılıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev’in Fahri Hiyaban’daki mezarı başında düzenlenen törene katıldı. Aliyev’in yanı sıra aile bireyleri, bakanlar ve üst düzey bürokratların da katıldığı törende, Azerbaycan Milli Marşı çalındı, Aliyev’in mezarına çelenk bırakıldı.

Resmi törenin ardından halkın ziyaretine açılan Fahri Hiyaban’da uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler, mezara çiçek bırakarak dua etti.

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982 yıllarında Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003 yıllarında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003’te tedavi gördüğü ABD’de hayatını kaybetmişti.

Azerbaycanlıların “Umummilli lider” diye hitap ettikleri Haydar Aliyev, ülkenin kurucu lideri olarak kabul ediliyor.