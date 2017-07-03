Haydi, samimiyetinizi görelim…

Crans Montana’da öyle bir aşamaya geldik…

Artık kimse, kimseyi kandıramaz…

Zamana yayamaz…

Kelime oyunu oynayamaz…

“Çözüm isterim ama…” diyemez…

Şimdi samimiyet testi zamanı…

O da bugün…

Kıbrıslı Türkler ortak, federal bir yapı istiyor mu?

Kıbrıslı Rumlar, federal yapıyı Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istiyor mu?

Türkiye çözüme destekte samimi mi?

Yunanistan masada gerekli katkıyı yapacak mı? Taş koymaya devam mı edecek?

İngiltere bölge barışına katkı yapacak mı?

BM lider bir rol üstlenecek mi?

Bunların hepsi önemli.

Bir de AB var ki, AB toprağı sayılan bir ada ortasından ikiye bölünmüş…

Yarısı var yarısı yok.

Ucube…

Çözümsüzlük ciddi zararlara neden oluyor…

Bunların tamamının düzelmesi, bugünkü samimiyete bağlı…

Çok çalıştılar…

Gözlerimizle görüyoruz…

Türk delegasyonu neredeyse günde 4 saat ancak uyudu…

Cumartesi öğleden sonra ve bugünün ilk ışıklarına kadar yakınlaş- kazan mantığı üzerinden ilerleyecek yeni süreç için yakınlaşma belgeleri hazırlandı.

Samimiyetle çözüme katkı yapmak için bu belgelerin hazırlandığı söylendi.

Şimdi, bugün hepsi masaya gelecek…

Rum tarafı da benze bir şekilde yoğun çalışmıştır…

Tamamı bugün masada olacak…

Samimiyeti göreceğiz…

Neden samimiyet?

Dedim ya bugün samimiyet testi…

Çünkü ortak, federal bir devlet olacak.

Siyasi eşit iki toplum…

Tüm çarkları doğru çalışan bir anayasal düzen sağlayacak.

Turizmden sağlığa…

Herkese eşit davranacak bir düzen…

Ve elbette…

Tüm çarkları doğru çalışan bir düzende ekonomik olarak gelişecek, zenginleşecek bir federal Kıbrıs…

Dünyayla bütünleşen…

Demokratik bir hukuk devleti…

Hangi yüzle “garanti istemem” diyeceğiz şimdi?

Ancak o zaman iki toplum da oturup garanti sistemini yeniden tartışabilir.

Bunu ispatlamamız gerekiyor.

Anastasiadis buraya gelirken, ELAM da “20 Temmuz’da Türk kanı içeceğiz” diye açıklama yaptı…

Al da bozdur.

Bırakınız federal Kıbrıs’ı…

Çağdaş bir ülkede bu kafaya izin verilir mi?

Ayrılıkçı-ırkçı örgütler böyle bir açıklama yapabilir mi?

İşte bu yüzden samimiyet testi…

Ortak bir yapı kurmak öyle o kadar kolay mı?

Biz kavga ettik…

Böldük…

Şimdi hangi yüzle birbirimize güveneceğiz…

Şimdi değil…

Ama umarım bir gün “sıfır asker sıfır garanti” tartışacağımız günler de gelecek…

Birbirimize saygı duyduğumuz, birlikte üreterek geliştirdiğimiz…

Paylaşmayı öğrendiğimiz bir yapı…

Şahsen garantilere ihtiyaç olmadığını düşünebilirim.

Ama “evet” ile bir ortak devlet kurulacaksa,..

Bunun için iki evete ihtiyaç var…

İki evet için de Akıncı’nın dün yaptığı şu gerçeğe:

“Bu çerçevede, Kıbrıs Türk halkının eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yaşayacağı, Rum halkının da kendini tehdit altında hissetmeyeceği bir çerçevenin ortaya çıkması için, gerek siyasi partilerimiz ve gerek Türkiye Dışişleri Bakanı ve çalışma arkadaşları ile yakın istişare içinde uğraşlarımızı sürdürmekteyiz.”

Bir tarafın güvenliği, diğer tarafı için tehdit olmayacak…

Böyle bir çözüm mümkün…