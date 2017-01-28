‘Haydi söyle Merve kim hamile?’

'İçimdeki Fırtına' adlı diziyle setlere dönen Merve Boluğur, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'de balıkçı çıkışı görüntülendi.

Mekân çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boluğur, bir arkadaşının uzatılan mikrofonlara “Hadi söyle Merve. Kim hamileyse sürprizi arkadaşlarla paylaşalım” demesiyle şoke oldu. Boluğur arkadaşının sözlerini duyunca mahcup tavırlar sergiledi ve “Top yine bana kaldı” demekle yetindi.

“ÖPÜŞME MAALESEF YOK”

Boluğur, muhabirlerin “Yeni dizinizde öpüşme sahneleriniz var mı?” sorusuna ise “Maalesef yok. Tam öpüşecekken kesiyorlar. Murat Bey kızacak bize ama” yanıtını verdi. Boluğur’un yanıtı gülüşmelere neden oldu.