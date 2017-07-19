Hayvanlar bilerek suç işlemez önlemek ise imkansız değil
19/07/2017
Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği son günlerde sahipsiz sokak hayvanları yüzünden meydana gelen olaylar hakkında açıklama yaptı.
Açıklama şöyle:
Hayvanlar bilerek suç işlemez. Çözümse imkansız değil aslında. Dün sahipsiz köpekler tarafından parçalanan bir CAN’la yüreğimiz yandı. Adamız genelinde malesef yetkili kurumlarca görmezden gelinen sahipsiz köpekler sorunu gün geçtikçe büyümekte ve toplum huzurunu tehdit eden bir unsur halini almaktadır. Üstelik sadece toplum huzurunu tehdit eden bir unsur olarak da kalmamakta ve hem masum birçok CAN yaşamını yitirmekte, hem bu canların sahipleri maddi manevi zarara uğramakta hem de canı yanan bireyler doğru olmayan zehirleme ve/veya silahla vurma yöntemiyle daha birçok canın yitirilmesine sebebiyet vermektedir.
Oysa hayvanlar bilerek suç işlemedikleri için cezalandırılmaları kabul edilebilir bir durum değildir. Sahipsiz köpekler ya doğaları gereği ya da sokaklarda yaşam mücadeleri vermenin getirdiği koşullar gereği istenmeyen durumlara yol açmaktadır. Oysaki sahipsiz köpekler ve yaşanan sorunlar ile ilgili çözüm aslında çok da zor değil. Herkesin ve tüm kurumların gerçekten istemesi ve harekete geçmesi yeterli. Kalıcı bir çözüm eğer gerçekten ilgili kurumlar sorumluluk alır, görevlerini yerine getirir ve toplum de dernekler tarafından da maddi manevi desteklenirse çok basittir:
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Öncelikle, yasal bir zorunluluk olan tüm sahipli köpeklerin çiplenerek ruhsatlanması gerekli yaptırımlarla ilgili belediyeler ve veteriner dairesi tarafından uygulanmalıdır.
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Mevcut Hayvan Refah Yasası’na göre sahipsiz köpekler konusunda sorumlu olan tüm belediyeler ivedilikle modern yaşam koşullarına uygun yaşam alanları / barınaklar inşa etmeli ve yönetimlerinde derneklerle işbirliği yapmalıdır.
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Sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılması projesi tüm belediyeler tarafından uygulanmalı, sahipli köpeklerin ise kısırlaştırılması ruhsatlarda yapılacak fiyatlandırma stratejisiyle teşvik edilmelidir. Sahipleri tarafından kısırlaştırılan köpekler için ruhsat ücreti minimum olarak düzenlenirken, kısırlaştırılmamış köpekler için ruhsat ücreti çok daha yüksek olarak belirlenmeli.
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Ülkemizde sahipsiz köpek populasyonu kontrol altına alınıncaya dek petshoplarda köpek satışı yüksek maliyetli özel satış ruhsatı ve yaptırımlarla caydırıcı hale getirilmeli; yurtdışından köpek ithalatı, sahipsiz köpek populasyonu kontrol altına alınıncaya dek, yasaklanmalıdır. Pet shoplardaki (adaya kaçak hayvan getirtmeleri dahil) satis ve köpek kayit tuzugu acilen denetlenmeli ve uygulanmalidir.
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Havayolu ve kargo şirketleri derneklerin yurtdışına köpek yuvalandırma stratejilerini maddi olarak desteklemeli ve/veya hükümütede ait mali bütçeden, derneklerin bu tür faaliyetleri için fon ayrılmalıdır.
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İlgili tüm belediyelerin modern yaşam alanları inşa ederek sahipsiz köpeklerin kısmi olarak buralara yerleştirilmesi, yaşam alanlarının yönetimi, yaşam alanlarına yerleştirilen köpeklerin düzenli sağlık kontrollerinin ve aşılarının Veteriner Dairesi tarafından yapılması ve sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılması konusunda sürdürülebilir bir bütçe oluşumu için toplumun her bir bireyi maddi manevi destek vermeli hatta belediye vergileriyle maddi destek zorunlu hale getirilmelidir.
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Madde 6’nın uygulanması konusunda ilgili belediyeler, dernekler ve Veteriner Dairesi birlikte hareket etmeli, mevcut Hayvan Refah Yasası tam anlamıyla uygulanmalı, açılan davaların sonuçlanmasında ilgili bakanlık derneklere ücretsiz avukat tayin edilmesi konusunda destek vermelidir.
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Son olarak toplum olarak sahipsiz köpeklere kucak açmalı, yuvalanmaları konusunda destek vermeli, kümes hayvanı ve ağılların olmadığı bölgelerde mahalle sakini olarak yaşamlarını devam ettirebilmeleri için uygun bölgelere yuva yerleştirilmeli, bir kap mama bir kap su projeleri desteklenmelidir. Barınağa yerleştirilemeyen ve/veya yuva bulunamayan, ancak yaşadığımız doğayı paylaştığımız, sahipsiz köpeklere mahalle sakinleri tarafından sahip çıkılmalı, kısırlaştırılmaları, aşılanarak küpelenmeleri ve çip/ruhsat işlemleri ilgili belediye tarafından karşılanmalıdır.