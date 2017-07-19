Hayvanlar bilerek suç işlemez önlemek ise imkansız değil

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği son günlerde sahipsiz sokak hayvanları yüzünden meydana gelen olaylar hakkında açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Hayvanlar bilerek suç işlemez. Çözümse imkansız değil aslında. Dün sahipsiz köpekler tarafından parçalanan bir CAN’la yüreğimiz yandı. Adamız genelinde malesef yetkili kurumlarca görmezden gelinen sahipsiz köpekler sorunu gün geçtikçe büyümekte ve toplum huzurunu tehdit eden bir unsur halini almaktadır. Üstelik sadece toplum huzurunu tehdit eden bir unsur olarak da kalmamakta ve hem masum birçok CAN yaşamını yitirmekte, hem bu canların sahipleri maddi manevi zarara uğramakta hem de canı yanan bireyler doğru olmayan zehirleme ve/veya silahla vurma yöntemiyle daha birçok canın yitirilmesine sebebiyet vermektedir.

Oysa hayvanlar bilerek suç işlemedikleri için cezalandırılmaları kabul edilebilir bir durum değildir. Sahipsiz köpekler ya doğaları gereği ya da sokaklarda yaşam mücadeleri vermenin getirdiği koşullar gereği istenmeyen durumlara yol açmaktadır. Oysaki sahipsiz köpekler ve yaşanan sorunlar ile ilgili çözüm aslında çok da zor değil. Herkesin ve tüm kurumların gerçekten istemesi ve harekete geçmesi yeterli. Kalıcı bir çözüm eğer gerçekten ilgili kurumlar sorumluluk alır, görevlerini yerine getirir ve toplum de dernekler tarafından da maddi manevi desteklenirse çok basittir: