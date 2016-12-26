Hayvanlar için bu günlerde ne yapabiliriz?
26/12/2016
Özellikle kış aylarının ve sert yağmurların etkisine girdiğimiz bu günlerde hayvanların soğuklarla imtihanıyla ilgili sayısız soru kafamızda dönüp durur. Köpekler üşürler mi? Ve ya üşüseler bile ne kadar soğukta üşürler? Biz insanlar ile köpekleri karşılaştırmak elbette mantıklı bir karşılaştırma şekli olmayacaktır. Fakat yine de nasıl ki biz insanlar belli bir derecenin altındaki ortamlarda bulunduğumuzda üşüyorsak köpeklerde belli derecelerin altındaki ortamlarda üşüyebilirler. Unutmamalıyız ki her ne kadar daha yünlü ve kalın bir deriye sahip olsalar bile köpeklerin de bir deri tabakası vardır ve bu deri tabakası onları tüm ortam koşullarından koruyabilecek bir yeteneğe sahip değildir. Köpeklerin üşüme eşiği elbette insanlarınkiyle ayni değildir fakat bazı köpeklerin üşüme eşiğinin bizlere fazlasıyla yakın olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle süs köpekleri kategorisine giren ırka sahip olan köpeklerin derileri soğuğa karşı son derece dayanıksızdır. Bu nedenle ortalama olarak sizin üşüdüğünüz hava sıcaklıklarında onlar da üşüyecek ve dolayısı ile bir hastalık sorunuyla karşı karşıya kalacaktır.
Bu günlerde daha şanslı diyebileceğimiz diğer bir canlı grubu elbette balıklar. Suyun üst yüzeyinin donması sonucunda katı hacim oluşturan su kristalleri genleşme durumuna geçerek sudan yükselir ve buz ile su arasında bir hava boşluğu meydana gelir. Bu hava boşluğu yerkabuğunun termal ısısını buz tabakasının altına tutarak izolasyon sağlar. Altında boşluk oluşturamayacak kadar sığ sulardan kış aylarında balıklar en derin bölgelere çekilerek korunmaya çalışırlar. Su +4 dereceye ulaşınca en yüksek yoğunluğuna ulaşır ve yoğunluğu yüksek olan su kaldırma kuvvetinden dolayı yukarı çıkar ve burada donar. Alt kısımlarda ise henüz +4 dereceye ulaşmamış su kalır ve burada yaşam vardır. Su çok özel bir maddedir. Özelliği ise diğer sıvı maddeler dipten donarken, su yüzeyinden donar bu sebeplede balıklar donmaz. Buzun yoğunluğu suyunkinden düşüktür ve bu nedenle buz su üzerinde yüzer. Yüzeyde donmuş bulunan bu buz tabakası daha alt katmanlardaki canlıları donmaktan korur. Eğer su tabandan donmaya başlasaydı ırmaklar, göller denizler ve okyanuslar tamamen donacak ve balıklar ölecekti. Göller ve denizlerin yüzeyi buz tabakasıyla kaplandığı zaman buz bir kapak görevi görmekte ve dibindeki ısının korunmasına, dolayısıyla canlılığın devam etmesine imkân verir.
Kış uykusu, soğuk ve kurak mevsimlere karşı koyabilmek için canlı varlıkların yapısında görülen olayların tümü olarak tanımlanır. Yukarda bahsettiklerimden anlayacağımız gibi elbette bütün canlılar kış uykusuna yatmaz. Fakat iklim koşullarının olumsuz olduğu aylarda omurgalı veya omurgasız ayrımı olmaksızın bir çok canlı kış uykusuna yatar. Kış aylarının başlangıcında ağaçlar yapraklarını döker ve dormansi dediğimiz büyümenin ve üretimin durduğu dinlenme diyebileceğimiz bir döneme girerler. Dolayısıyla hayvanlar kendileri için gerekli besinleri bulmakta çok zorlanırlar. Bu sebepten dolayı, şanslı olan kuşlar toplu bir şekilde kendileri için daha elverişli olan ülkemiz gibi sıcak bölgelere göç ederler. Ama otlarla, tohumlarla, böceklerle beslenen ve göç etmeyi sağlayacak kanatlara sahip olmayan ya da iklim koşullarının daha elverişli olduğu bölgelere yürüyerek ulaşamayan canlılar, kışın gelmesiyle kış uykusuna yatarlar.
Peki elimizden ne gelir?
Eğer köpeğin sahibi sizseniz ve köpeğinizi evinizde veya bahçenizde besliyorsanız pek bir sorun yok demektir. Fakat ev sınırlarınızın dışarısında sığınacak bir çatısı bile olmayan yüzlerce canlı var. Öncelikle onların barınacağı bir yer ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli besin. Mesela sokağın uygun bir yerine bir kap temiz su koyabilirsiniz. Evimizde de artan ama bozulmamış yiyecekleri temiz bir kap içinde sokağınızın uygun bir yerine bırakabilirsiniz. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması çok önemli bir olaydır. Kısırlaştırma, sokak hayvanlarında üremeyi durdurma ve sakinleştirmenin yanı sıra kararlı ve sağlıklı bir nüfus sağlar. Unutmayın kısırlaştırarak onlara zarar vermiyoruz sadece huzurlu ve kontrollü yaşamlarına yardımcı oluyoruz. Ülkemizde birçok veteriner sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına ciddi bir destek vermektedir. Canlıların soğuk hava şartlarından korunmaları oldukça önemli bir noktadır. Eğer imkanınız varsa ona bir kulübe yapın ve kulübesini kapalı bir ortama taşıyın. Özellikle kulübenin yerinin kesinlikle cereyanda kalmıyor olmasına ve kar yağmur gibi olumsuz hava koşulları sonrasında ıslanmıyor olmasına dikkat edelim…
Bizler sıcak evlerimizde oturuyoruz, ülkemizde sayılı diyebileceğim bu soğuk kış günleri ve ülkemizin elverişli hava koşulları bize düşen görevi daha da kolaylaştırıyor… Sokağınızdaki hayvanlara günde 5 dakika ayırarak onların çok daha mutlu ve sağlıklı olmalarını sağlayabilirsiniz…