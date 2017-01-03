Hazal Kaya ekranlara dönüyor!

‘Maral’ dizisi final yaptıktan sonra ekranlara ara verip aşçılığa gönül veren Hazal Kaya’nın yeni dizi projesi belli oldu.



Oyuncu, Medyapım'ın aile temalı ‘Shameless' dizisinin yerli uyarlamasında oynayacak. ‘Umutsuz Ev Kadınları'nın senaristi Meryem Gür'ün kaleminden ekrana yansıyacak olan yapımda oyuncu, Fiona Gallaher karakterini canlandıracak.

Fiona Gallagher, kardeşlerin en büyüğü olup, fedakâr bir o kadar da belayı üstüne çeken bir karakter olarak izleyiciyle buluşuyor.



