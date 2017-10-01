Hazar Ergüçlü’ye Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülü!

Uluslararası Adana Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

En iyi film, yönetmen ve erkek oyuncu ödülleri Onur Ünlü’nün Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok filminin olurken, en iyi senaryo, kadın oyuncu ve görüntü yönetmeni ödüllerini ise Pelin Esmer’in İşe Yarar Bir Şey filmine gitti.

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü’nü Kar filmindeki rolüyle Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü alırken Uluslararası Uzun Metraj En İyi Film Ödülü ise Andrey Zvyagintsev imzalı Loveless’in oldu.

İşte 24. Uluslararası Adana Film Festivali Kazananları:

Ulusal Uzun Metraj

En İyi Film Ödülü: Onur Ünlü (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Yılmaz Güney Ödülü: Onur Saylak (Daha)

Adana İzleyici Ödülü: Onur Saylak (Daha)

En İyi Yönetmen Ödülü: Onur Ünlü (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Jüri Özel Ödülü: Emre Yeksan (Körfez)

En İyi Senaryo Ödülü: Barış Bıçakçı – Pelin Esmer (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Başak Köklükaya (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Fatih Artman (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

En İyi Müzik Ödülü: Mustafa Biber (Buğday)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Gökhan Tiryaki (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Naz Erayda (Buğday)

En İyi Kurgu Ödülü: Ayris Alptekin (Kar)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Hare Sürel (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Ahmet Varlı (Taş)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Hazar Ergüçlü (Kar)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Hayat (Daha filmi), Halil Bahadır (Kar filmi)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Onur Saylak (Daha)

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Semih Kaplanoğlu (Buğday)

Uluslararası Uzun Metraj

En İyi Uluslararası Uzun Metraj En İyi Film Ödülü – Loveless (Andrey Zvyagintsev)

Adana Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Mansiyon Ödülü – Yorgos Lanthimaos – Killing Sacred Deer

Adana Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Jüri Özel Ödülü Ödülü – A Gentle Creature