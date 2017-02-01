Hazine değerinde telefonlar

iPhonelar lüks tüketim sektörünün yarattığı bireysel dokunuşlarla birer hazineye dönüşüyor.

Teknoloji bağımlıları, teknolojik ürünlere ciddi bir harcama yapıyor ve hep daha yenisini istiyor. Peki hem teknoloji hem de lüks bağımlısı iseniz nasıl bir telefon kullanırdınız. Özel tasarım iPhone'ların fiyatları akıllara zarar. Lüks tüketim bağımlılarını kendilerine çeken inanılmaz tasarım ürünlerinden en pahalılarını sizin için derledik:

Altın ve Elmas Kaplama iPhone

Londra’da bulunan Alchemist adlı lüks bir butiğin tasarımı olan ürün 2014 yılında 1 milyon dolardan alıcı buldu. Telefonun özelliği ise altın ve elmas kaplı oluşuydu.

Özel Tasarım iPhone 5

Saf altın ve siyah elmas ile bezelenmiş iPhone telefondan çok büyük bir hazine fiyatına satılmış. Üzerini 600 beyaz elmas, 53 normal elmas, altın elma logolu bir çerçeve ile birlikte 26 kesilmiş siyah elmas ve sağlam altın bir gövde kaplıyor. Telefonun satış değeri 15 milyon dolar.

iPhone Princess Plus

2008 yılında Avusturalyalı tasarımcı Peter Aloisson tarafından tasarlanan telefon prenses kesimi elmaslar ile detaylandırılmıştı. Telefonlar 176.400 dolardan alıcı buldu.

Deluxe Elmas iPhone 7

Kişiye özel lüks hizmetler sağlayan Brikk markasının imzasını taşıyan iPhone’lar altın ve elmas ile bezeli ve modern bir duruşa sahip. Telefonun satış fiyatı ise 1.3 milyon dolar.

iPhone Dinosaur Edition

Stuart Hughes tarafından kişiselleştirilen iPhone, iPhone 4 olarak sınırlı bir süre üretildi. T-Rex'in tarihi kalıntıları ile altın ve pırlantaların birleşiminen oluşturulan telefon 63.000 dolardan alıcı buldu.

Calypso Diamond iPhone 6S

Givori markası tarafından tekrar dizayn edilen iPhone’ların bu serisi çok beğenilmişti. 1000 elmas ile işlenen iPhone’nun satış fiyatı 30 bin dolar.

iPhone Pokémon Go Edition

Nintendo’nun piyasaları alt üst eden Pokemon Go’sundan ilham alınarak Rus mücevher markası Caviar tarafından tasarlanan özel seri iPhone’lar meraklıları tarafından büyük ilgi gördü. Kendisine 2.700 dolardan alıcı buldu.

iPhone Vladimir Putin Edition

Üzerinde Putin kaplaması olan altından iPhone çok ilgi gören lüks telefonlar arasında yerini aldı. İlk olarak iPhone 5S modeli ile piyasaya sürülen telefon çok ilgi gördü ve 4.340 dolardan alıcı buldu.

iPhone 3G ‘Kings Button’

Avusturalyalı kuyumcu Peter Aloisson’un 2009’da tasarladığı iPhone altın ve elmaslarla süslenmişti. Düğmesindeki elmas ise değerini maksimum seviyeye çıkarıyor. 2.517.345 dolar satış fiyatı ile en pahalı telefonlardan.