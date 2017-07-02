He-Man'i andıran robot resim alay konusu oldu

İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde aranan bir soygun girişimi zanlısının robot resmi sosyal medyada alay konusu oldu.

Lincolnshire Polisi'nin paylaştığı robot resim hakkında yapılan yorumlarda zanlının He-Man'in yanı sıra 1990'ların pop yıldızı Chesney Hawkes ve The Sweet grubunun vokalisti Brian Connolly'ye benzediği ifade edildi.

Georgina F Carter adlı bir Facebook kullanıcısı "Polisin beklediği tepki muhtemelen bu değildi ama bu resim 2017'nin en başarısız grafiği" yorumunda bulundu.

Robot resim, Lincolnshire kentindeki Hartsholme Park'ta Haziran başında gerçekleşen bir soygun girişimin ardından görgü tanıklarının tarifleriyle hazırlanmıştı.

2016 yılında da Northamptonshire Polisi, sosyal medya kullanıcılarının "muzu yatay olarak yiyor olmalı" yorumlarına yol açan bir robot resim paylaşmıştı.

İngiltere'deki polis birimleri son yıllarda alay konusu olan başka robot resimler de yayınladı. Aşağıdaki görselde sağ üstte yer alan resimdeki hırsızlık zanlısını yakalamayı başaran polis, zanlının robot resimdeki kadar garip gözükmediğini açıklamıştı.