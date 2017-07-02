Hedef 7 Temmuz’da çerçeve anlaşması

Crans Montana’daki Konferans BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in üçüncü gündeki dokunuşu sonrasında öngörüldüğü şekilde bir karar konferansına dönüştü.

Siyasi kararların verilmesi gereken bir platform haline geldi.

Crans Montana’ya gelindiği andan itibaren Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ısrarla buraya bir sonuç almak üzere geldiklerini söyleyip durdu. Sonuç almadan bir yere gidilmeyeceğinin altını çizdi. Ve şimdi konferans onun söylediği noktaya doğru gidiyor.

Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana’ya gelmesiyle, “Mülkiyet”, “Yönetim ve Güç Paylaşımı”, “Toprak”, “AB İlişkileri” ve “Ekonomi” başlıklarıyla “Güvenlik ve Garantiler” konularında açıkta kalan hususların paket şeklinde birbirleriyle bağlantılı olarak eş zamanlı ele alınması anlayışı gündeme geldi ve tüm taraflarca kabul edildi.

Böylece Konferansın çarkları da dönmeye başladı.

İlerleme sağlanabilmesi amacıyla konular bir paket anlayışıyla ilişkilendirilip, ele alınacak.

“Al-Ver” yapılmasının yerine “Yakınlaş-Kazan” yaklaşımı ile gerçekleşecek toplantılarda hedef 7 Temmuz Cuma gününe kadar ortaya bir çerçeve anlaşması çıkması.

Eğer bu hedef tutturulacak olursa Cuma günü Crans Montana’daki haraketlilik doruğa çıkacak.

Türkiye, İngiltere ve Yunanistan Başbakanlarının da katılımı ile Konferans çerçeve anlaşmasına konulacak imza ile tamamlanacak.

Yani iş bu defa gerçekten çok ciddi.

Toplantılarda artık kimsenin zamana oynayabileceği bir zemin kalmadı.

Yöntem ve takvim belli.

Süratle açıkta kalan, üzerinde bugüne kadar uzlaşma sağlanamamış konularda taraflar yakınlaşıp kazanma eksersizi yapacaklar.

Karşı tarafın istekleri doğrultusunda adım atan taraf, kendi istediğini diğer taraftan alabilecek.

Böylece ortaya kazan-kazan sonucu çıkacak.

Birşey verip almak yerine yakınlaşıp kazanılacak.

Bu tüm açıkta bekleyen, üzerinde uzlaşma sağlanamamış konularda yapılarak ortaya bir çerçeve anlaşması çıkarılmaya çalışılacak.

Tabii ki bu öyle çok kolay olmayacak.

Ama artık imkansız da değil.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana’ya gelmesi ile birlikte konferansta taşlar yerli yerine oturdu.

Artık her şey ne kadar yakınlaşıp kazanılacağına kaldı.

Niyete, siyasi cesaret ve iradeye…

Kısacası çözüme giden yolun önündeki teknik engellerin hepsi kaldırıldı.

Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’ndan mutlaka bir sonuç çıkacak.

Öyle ya da böyle…

Cuma gününe kadar biraz daha sabır…