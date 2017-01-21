Hedef KKTC'deki FETÖ öğrenci yurtları

FETÖ okullarının devrine ilişkin Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada “KKTC’de FETÖ okulu” vurgusu yapan Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cem Zorlu, Havadis’e verdiği mülakatta net konuştu

EVLERE DAĞITILDI:

KKTC’de “Eğitimde FETÖ yapılanması” açıklaması ile dikkat çeken Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cem Zorlu, “yurtlardaki yapılanmalara” dikkat çekti. KKTC hükümetinin de isim isim gelişmelerle ilgili bilgilendirildiğini söyleyen Zorlu, “Sorumluların bir kısmı KKTC’yi terk etti, bazı öğrenciler evlere dağıtıldı. Biz de KKTC yönetimi de her şeyi biliyor” dedi

“FETÖ KKTC’DE DE ÖRGÜTLÜ”:

Zorlu: Bu örgüt ‘eğitim yapıyoruz, öğrencilere yardım ediyoruz’ gibi masum taleplerle pek çok ülkeye sızdıkları, örgütlendiği gibi KKTC’ye de sızıp örgütlendiler. KKTC yetkilileri de bu hain ve sinsi örgütün gerçek yüzünü 15 Temmuz sonrasında gördü ve gerekli çalışmalara başladı

“KKTC DEVLETİ BİLİYOR”:

Zorlu: KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova FETÖ’nün KKTC’deki faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirildi. KKTC yöneticileri bu konu ile ilgili açıklamalarda ve girişimlerde bulundular. Yurt konusunda da KKTC’li yetkililerin haberdar olduğunu sanıyorum

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