Hedef kralın sarayıydı

SUUDİ Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunun, 2015 yılından beri hava saldırıları ve askeri operasyonlar düzenlediği Yemen’deki Husiler, Suudi başkenti Riyad’da bulunan Yamama Kraliyet Sarayı’na yönelik balistik füze fırlattı. İran’a yakınlıklarıyla bilinen Husiler, daha önce de çeşitli kereler füze saldırıları düzenlese de bu kez kullanılan füze daha güçlüydü. Husiler, füze atışını kendi televizyon kanallarından duyurdu. Suudi tarafı da Riyad’ın güneyine atılan bir füzenin havada imha edildiğini bildirdi.



ÖLEN, YARALANAN YOK

Suudi yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı. Füzenin patlaması sırasında birçok bina sarsıldı. İnsanlar panikle sokağa çıktı. Suudi televizyonu, olayda bir zarar oluşmadığını iddia etti. Husilerin sözcüsü Muhammed Abdül-Selam, Twitter’dan yaptığı açıklamada Suudi sarayını hedefleyerek attıkları füzenin ‘Volcano-H2’ (Burkan-H2) tipi olduğunu açıkladı. Suudi yönetimi, bu füzenin İran yapımı olduğunu belirterek, Tahran’ı Husileri silahlandırmakla suçluyor.



Husiler, Suudi saraylarının, askeri merkezlerinin ve petrol tesislerinin füzelerinin menzili içinde olduğunu da açıkladı. Suudi sosyal medya kullanıcıları da havada beliren bir duman görüntüsünü paylaştı. Füze saldırısının hedefindeki yer, Amerikan istihbarat servisi CIA’in Başkanı Mike Pompeo’nun Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz ile önceki gün görüşme yaptığı saraydı. Görüşmeye Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi Prens Halid, Suudi Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir, Suudi istihbarat şefi Halid el-Humaydan ve Kraliyet Mahkemesi Başkanı Halid el-İssa da katılmıştı. Husi kanadı, füzeyi attıkları sırada Yamama Sarayı’nda Suudi liderlerin toplantıda olduklarını iddia etti. Bu iddiayla ilgili Suudilerden açıklama gelmedi.



İKİ AYDA ÜÇÜNCÜ FÜZE

El Cezire televizyonu, bunun Kasım ayının başından beri Husilerin, Suudi Arabistan’a attığı üçüncü balistik füze olduğunu açıkladı. Birisi Riyad’daki Kral Halid Havalimanı’nı hedefleyen diğer 2 füze de havada imha edilmişti.



ANKARA'DAN KINAMA MESAJI

Türkiye, Riyad’a yönelik balistik füze saldırısına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırının kınandığı belirtilirken, “Dost ve kardeş Suudi Arabistan’da herhangi can ve mal kaybı yaşanmamış olmasından memnuniyet duyuyoruz” denildi.



ABD İRAN'I SUÇLAMIŞTI

DÜNKÜ saldırı, ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley’nin geçen perşembe günü Washington’daki bir Amerikan üssünde Suudi Arabistan’a atıldığını iddia ettiği ve İran yapımı olduğu ileri sürülen bir füze kalıntısı önünde düzenlediği basın toplantısının ardından geldi. ABD Başkanı Trump da önceki gün açıkladığı Ulusal Güvenlik Belgesi’nde Suudi Arabistan’ı müttefik olarak nitelerken İran’ı ‘dünyanın en önde gelen terör destekçisi devleti’ olarak tanımlamıştı.



TAHRAN'DAN YANIT

İran tarafı, Haley’nin toplantısı sonrasında söz konusu kalıntıları incelemek amacıyla kendilerine teslim edilmesi için BM’ye başvuru yapacağını açıklamıştı. Dün de İran Dışişleri Bakanlığı, İsviçre’nin Tahran Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı. ABD ile İran arasında diplomatik ilişkiler olmadığı için İran’daki Amerikan çıkarlarını İsviçre elçiliği temsil ediyor. Haley’nin açıklamalarının ardından bunun İran’a yönelik askeri bir hamle getirip getirmeyeceği sorulan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise tansiyonu düşürecek bir açıklama yaparak, “Askeri olarak değil, hayır. Bu nedenle oradaki kişi Elçi Haley oldu, generallerimizden biri değil. Bu, İran’ın neye hazırlandığını dünyaya göstermek için diplomatik bir çaba” demişti.