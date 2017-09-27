Hedef Play-Off

Girne Amerikan Üniversitesi Büyük Erkek Basketbol Takımı sezon hazırlıklarına devam ediyor.

GÜVENSOY TAKIMA GÜVENİYOR: GAÜ Basketbol Şubesi Sorumlusu Kenan Güvensoy, “Tecrübe kazanan genç oyuncularımızla, yeni transferlerimizin uyumlu ve dengeli oyunları ile oyunun her alanına eşit katkı koyan, gerçek bir takım yaratarak bu yıl ‘Play-Off’ hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz.” dedi

Tonguç KOTAK-HAVADİS

Basketbol Büyük Erkekler Ligi ekiplerinden Girne Amerikan Üniversitesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antrenör Cafer Muhtaroğlu nezaretinde 1 Temmuz’dan bu yana idmanlara devam eden GAÜ’de yabancı oyuncular ise henüz takıma katılmadı.

Genç ve dinamik bir kadroyuz

Takımın hedefleri ve çalışmaları konusunda Havadis’e açıklamalarda bulunan GAÜ Basketbol Şube Sorumlusu Kenan Güvensoy bu yıl umutlu olduğunu belirtti. Güvensoy, “Genç takımdan katılan oyunculara da bağlı olarak bir buçuk aylık periyodu bireysel gelişim çalışmalarına ayırdık. Ağustos’tan beri oynamak istediğimiz sistem üzerinde çalışmalar yapmaktayız. Eylül itibariyle kondisyon antrenmanlarına başlandı. Genç ve dinamik bir kadroya sahip oluşumuzdan sistem olarak, savunma mantalitemiz, baskılı adam adama, rakibi hataya zorlamak, hücum alanına tempolu geçiş ve çabuk sayı bulmaya yönelik bir oyun planını uygulamaya çalışacağız. Tecrübe kazanan genç oyuncularımızla, yeni transferlerimizin uyumlu ve dengeli oyunları ile oyunun her alanına eşit katkı koyan gerçek bir takım yaratarak bu yıl ‘Play-Off’ hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz.” dedi