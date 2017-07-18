BAŞKAN NUREL’İN AÇIKLAMALARI: Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel yaptığı açıklamada, “Süper Lig’de devamlı zirve mücadelesi verecek bir takım yaratmak ve dev tesis projemizle de, bölgemiz çocuk ve gençlerine faaliyet alanı açmak, öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır” dedi

Coşkun KUTAY

Bu sezon yeniden Süper Lig’de mücadele edecek olan Merit Alsancak Yeşilova resmi sezon açılışını dün gerçekleştirdi. 2016-17 futbol sezonunda, K-PET Süper Ligi’ne yükselme başarısını gösteren Merit Alsancak Yeşilova, dün Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda yaptığı açılışla, 2017-18 futbol sezonuna “merhaba” dedi. İlk olarak kulüp lokalinde toplanan Merit Alsancak Yeşilova teknik heyeti ve futbolcuları eşliğinde, yönetim kurulu tarafından Atatürk büstüne çelenk konuldu. Daha sonra Teknik Direktör Tayfun Kurtarıcıoğulları’nın nezaretinde, antrenör Necat Kurtarıcıoğulları ve kaleci antrenörü Emre Ersoy’un, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda yaptırdığı ilk çalışma ile Merit Alsancak Yeşilova, 2017-18 futbol sezonunu açmış oldu.

Transferler açılışa katıldı

Merit Hoteller Grubu Direktörü Yavuz Kutlu’nun yanı sıra, Başkan Redif Nurel, Asbaşkan Kemal Güvenoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve kalabalık taraftar topluluğunun iştirak ettiği açılışa, teknik direktör Gökhan Güvener yönetimindeki genç takım oyuncularının yanı sıra, yurt dışında olması nedeniyle Umut Göktaş ve burun ameliyatı geçiren kaptan Aksel Kaptanoğlu katılamadı. Futbolculardan Hasan Piro, Memduh Sarıoğlu, Okan Kibar, Bayram Özgün, Talat Değer, Vakkas Kaynarca, Ediz Çukurovalı, Abdullah Atma, Cevdet Çağer, Mustafa Salk, Gökan Sarıoğlu, Mecdi Direniş ile yeni transferlerden Deniz Kibar ve Billy Mehmet, yabancılardan ise Seyi Adeleke ile Atanda açılışa katıldı.

“Hedef zirve mücadelesi vermek”

Başkan Redif Nurel, 2017-18 Merit Alsancak Yeşilova’sı ile ilgili Havadis’e açıklamada bulundu.

Merit Alsancak Yeşilova takımının Süper Lig’e çıkarak elde ettiği bu başarının; başta Asbaşkan Kemal Güvenoğlu olmak üzere, tüm yönetim kurulu üyelerinin sergilediği birlik beraberlik içerisindeki fevkalade temposunun sonucu olduğunu söyledi.

Teknik heyet ve futbolcularının özverili çalışmalarından ve de taraftarının takımlarına olan bağlılıklarından dolayı bu yıl Süper Lig’de olacaklarına dikkat çeken Başkan Redif Ünal, “Merit Hoteller Grubu sponsorluğunda, Süper Lig’de devamlı zirve mücadelesi verecek bir takım yaratmak ve dev tesis projemizle de, bölgemiz çocuk ve gençlerine faaliyet alanı açmak, öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır” dedi.

Asbaşkan Kemal Güvenoğlu ise; Merit Alsancak Yeşilova’nın, Süper Lige renk katacağını vurguladı.