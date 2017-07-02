Hedefi Avrupa’ya açılmak

NİL ANKA ŞARKI HAZIRLIĞINDA: Sahne programlarıyla beğeni kazanan güzel şarkıcı Nil Anka “Efil Efil” adını taşıyan yepyeni bir şarkıyla star olma yolunda büyük bir adım atmaya hazırlanıyor.

“KIBRIS BENİM 2. MEMLEKETİM” DİYOR: Güzel şarkıcı Nil Anka sık sık sahne aldığı ülkemizi çok sevdiğini, sahnelerimizden çok şey öğrendiğini belirterek “Kıbrıs artık benim ikinci memleketim. Kıbrıs’tan kopamam.” dedi.

İçinde bulunduğumuz şu günlerde, tatil yapmak için Malpas Hotel’de konaklayan güzel şarkıcı Nil Anka ile keyifli bir sohbet gerçekleştirme olanağı bulduk. Tam bir müzik aşığı olan ve gerek aldığı olumlu eleştiriler gerekse büyük çabalarıyla müzik adına iyi bir yerlere gelme konusunda hayli umutlu görünen güzel şarkıcı bizimle bugüne kadar yaptıklarını ve bundan sonra yapacaklarını paylaştı.

İşte Nil Anka’dan sayfamıza yansıyanlar:

Türkiye’nin Beyonce ve Jennifer Lopez’i

Güzel şarkıcı Nil Anka şimdilerde sahneler için özel olarak hazırlanan “Beyonce ve Jennifer Lopez” programlarında dikkatleri üzerine çekiyor. Dünya starlarının şarkıları ve göz alıcı güzelliğini üstüne giymede hayli başarılı olan Nil oldukça renkli geçen bu programlarla bol bol beğeni kazanıyor. Bugüne kadar sadece İstanbul’da değil birçok yurtdışı konserinde de yer alan güzel şarkıcı şimdilerde Almanya’ya gitmek için gün sayıyor.

Yeni bir star doğuyor

Avrupa ülkelerinde verdiği konserlerle büyük beğeni kazanan Nil Anka bu yolun zirvesine kadar ulaşma konusunda oldukça kararlı doğrusu. Elbette bunda şarkılarını Türkçenin yanında İngilizce ve Rusça olarak da seslendirebilmesinin büyük payı var. Güzel şarkıcı bu konuda oldukça umut vadeden irtibatlar da kurmaya başladı. Bunlardan en önemlisinin ise Paris’le yaptığı görüşmeler olduğunu söyledi.

Siyaset ve hukuk profesörü olmak istiyor

Üniversite öğrenimini siyaset ve hukuk alanında tamamladığını belirten Nil Anka yüksek lisansına da bu alanlarda devam ediyor. Şarkıcılık bir yana akademik sahadan kopmayı düşünmeyen Anka bu alanda yüksek lisans öğrenimine bile başlamış durumda. Güzel kızın başlıca hedefi ise akademik dünyada profesörlüğe kadar yükselebilmek…

O bir Anadolu çocuğu

Anne tarafından Bulgar göçmeni olan Nil Anka babasının mesleği nedeniyle çocukluk yılları boyunca tüm Anadolu’yu dolaştığını belirtiyor. İkişer yıllık zaman zarfı süresince farklı Anadolu şehirlerinde yaşayan ve eğitim gören güzel şarkıcı “Anlayacağınız ben bir Anadolu çocuğuyum!” derken bir yandan da gözlerinin içi parlıyor.

Ayrılamayan aşıkların hikayesiyle geliyor

Star olma konusunda hayli umutlu ve kararlı görünen güzel sanatçının bu konudaki yeni adımlarından biri de “Efil Efil” isimli şarkının hazırlığı… Ozan Gülek ve Hasan Tutkut ile hazırladığı bu şarkıyı kısa süre sonra piyasaya çıkarmaya hazırlanan Anka: “Bu ayrılamayan aşıkların hikayesini anlatan bir şarkı. Çok beğenileceğinde ve üst sıradan listelere gireceğine dair hiçbir şüphem yok.” diyor.

Kıbrıs ona çok şey kattı

Güzel şarkıcı keyifli söyleşimiz sırasında Kıbrıs’a olan sevgisini dile getirmekten de geri kalmadı. H&V Ajans Direktörü Hayriye Vurdu’nun menajerliğinde ada sahneleriyle sık sık buluşan Anka ülkemizin ona sahne tecrübesi adına çok şey kattığını ve katmaya devam edeceğini söylüyor. Bu nedenle ikinci memleketi olarak değerlendirdiği ülkemizden asla kopmayacağını ve sahne çalışmalarında buraya her daim yer vereceğini belirtiyor. Ülkemizdeki dinleyici kitlesinden aldığı olumlu eleştirilerden de hayli memnun olduğunu belirten güzel şarkıcı tüm sevenlerine sevgilerini göndererek konuşmasını bitiriyor.