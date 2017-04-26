Hellim denetime tabi ürün ilan edildi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, hellimin emirnamesi ile hellimin “Denetime Tabi Mal” ilan edildiğini açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’ndan geçirilen “Hellim Emirnamesi” ile hellim denetime tabi mal ilan edilerek piyasa kontrolünün yapılması ve resmi kritere uygun olunması şartıyla denetim ve müsadere edilebilmesi için denetime tabi mal olarak ilan edildiğini söyleyen Atun, hellimin denetiminin de “Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi Fiyat Kalite ve Denetim” memurları tarafından yapılacağını kaydetti.

Coğrafi işaret ve geleneksel özellikli ürün adlarının korunması yasası kapsamında hellimin geleneksel ürün ilan edildiğini anımsatan Atun, coğrafi işaretler yasasının hellim denetimini Kıbrıs Türk Sanayi Odası yetkililerine verildiğini ama müsadere yetkililerinin olmamasından dolayı hellimi “Denetime Tabi Mal” ilan ederek, Ticaret Dairesi Fiyat Denetim Memurlarına kriterlere uygun olmayan ürünlerin toplama yetkisinin verildiğini vurguladı.

Atun, 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasasının 3. Maddesine dayanarak, Bakanlar Kurulu’nun kamu yararı için herhangi bir mal ve hizmetin bu yasa kuralları gereğince denetime ve düzenlemeye tabi olmasını zorunlu gördüğü hallerde bununla ilgili, bu yasada “Denetim Emri” diye anılan ve Resmi Gazete de yayınlanan bir emirnameyle, bir mal veya hizmetle bu yasada denetime tabi mal ve hizmet ilan edebileceğini söyledi.

Atun, Hellim Emirnamesinin yayınlanmasının “Coğrafi işaret ve geleneksel özellikli ürün adlarının korunması yasasındaki” hellimin özellikleri ve kriterlerini içeren kuralların uygulanacağını söyledi.