Hem akneye hem de egzamaya iyi geliyor

6000 yıldır tüketilen keten tohumu, son yıllarda popülerleşen süper besinlerin tarihteki ilk örneği olabilir! Sindirime faydaları çoğu kişi tarafından bilinen bu minik tohumların çok önemli başka faydaları da var. Eğer cildinizle, kilonuzla, kolesterol seviyenizle, hatta prostat sağlığınızla ilgili bir iyileşme istiyorsanız bu yazıya bir göz atın. Nasıl seveceğim bir lezzete dönüşebilir sorusunun cevabı için keten tohumu ile tahılsız, glütensiz ekmek tarifi linki yazının sonunda.

Kahverengi veya altın rengi iki türü bulunan keten tohumlarının en ayırt edici özellikleri:



• Yüksek miktarda lif ve çok düşük net karbonhidrat içeriyor

• İyi bir protein kaynağı

• Lignan isimli antioksidan açısından en zengin besin

• Chia tohumundan sonra, ikinci en yüksek Omega 3 ALA bitkisel kaynağı

• Magnezyum, bakır, B1, fosfor gibi vitamin ve mineraller için iyi bir besin kaynağı



1 kaşık öğütülmüş keten tohumu 37 kalori, 1.3 g protein, 1.9 g lif ve neredeyse 0 (0.1 g) şeker içeriyor.

Keten tohumu net karbonhidrat miktarı düşük, lif oranı yüksek bir besin. Besinlerdeki toplam karbonhidrat içerdikleri şeker ve lif toplamından oluşuyor.



Net karbonhidrat = toplam karbonhidrat - lif



Düşük karbonhidrat üzerine kurulu diyetler toplam karbonhidrat değil net karbonhidratı dikkate alıyor. Bunun sebebi vücut lifi sindiremediği için lif tüketiminin kan şekerine etki etmemesi. Dolayısı ile net karbonhidrat sadece vücutta kan şekerini zıplatan şeker içeriğini dikkate alıyor.



Lif kendi içinde suda çözünebilir ve çözünemez olarak ikiye ayrılıyor.



Suda çözünmeyen lif bağırsak boyunca sindirilmeden hareket eder. Bağırsak hareketine yardımcı olarak kabızlığı önlemesinin yanı sıra tokluk hissini uzatması nedeniyle diyet yapanlara önerilir.



Suda çözünür lif ise bağırsaklarda çözülerek jel kıvamında bir maddeye dönüşür. Bu jel benzeri madde sindirim sisteminin çalışma hızını yavaşlatarak tokluk hissini uzatır.



Yapılan son araştırmalar çözünür besin liflerinin kan şekerinin düşmesine ve dalgalanmaların engellenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu sayede canınızın sürekli şekerli bir şeyler istemesinin önüne geçebiliyorsunuz.



Keten tohumu hem lif hem de protein içeriği sayesinde uzun süre tok tutuyor.

Sindirim sistemine destek

Keten tohumu yüksek çözünemeyen lif içeriği sayesinde bağırsakları çalıştırıyor ve kabızlığı engelliyor. Aynı zamanda çözünebilir lif içeriği sayesinde ishali engellediğini gösteren araştırmalar da var.

Prostat, göğüs ve yumurtalık kanser türlerine karşı koruyucu