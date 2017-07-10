Piknik alanı çöplük oldu

Yeni Bakış

Girne Boğaz Piknik Aklanı ülkenin en tercih edilen alanlardan biri olmasına karşın, vatandaşın duyarsız davranışları nedeniyle adeta bir çöplüğü andırıyor. Alanın özelleştirilen bölümü pırıl pırıl bir görüntü sergilerken, diğer kısmı ise adeta bir çöplük görüntüsünde. Piknik yapma amacıyla alanı kullanan duyarsız vatandaşların arkalarında bıraktıkları çöpler. hem çevre kirliliği hem de insan sağlığına zarar verir nitelikte.