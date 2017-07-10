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Piknik alanı çöplük oldu

Girne Boğaz Piknik Alanının görüntüsü çöplüğü aratmıyor.

10/07/2017

Piknik alanı çöplük oldu
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Girne Boğaz Piknik Aklanı  ülkenin en tercih edilen alanlardan biri olmasına karşın, vatandaşın duyarsız davranışları nedeniyle adeta bir çöplüğü andırıyor.  Alanın  özelleştirilen bölümü pırıl pırıl bir görüntü sergilerken, diğer kısmı ise adeta bir çöplük görüntüsünde. Piknik yapma amacıyla alanı kullanan duyarsız vatandaşların arkalarında bıraktıkları çöpler.  hem çevre kirliliği hem de insan sağlığına zarar verir nitelikte.  



TAGS: Piknik alanı, çöplük
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