Alkolün tesiri altında trafik ışıklarında durmayan sürücü polis otosuna çarptı.



Ahmet İkidereliNaim Tilkici adlı vatandaş yüzde 86 mlg alkol tesiri altında kullandığı aracıyla devriye görevi yapan Polis aracına çarptı. Kaza, önceki akşam saat 23.55 sularında Nami Tilkici adlı vatandaşın GM 442 plakalı aracıyla alkolün etkisi altında Şht. Mustafa Mehmet Sokaktaki yol kavşağında yer alan trafik ışıklarına giriş yaptığı sırada, o esnada yeşil ışık yandığı için yoluna devam etmeye çalışan Polis memuru Selma Çimen yönetimindeki RHA 3848 plakalı araca çarpması sonucu meydana geldi.Direğe çarparak durabildiÇarpışmanın etkisi ile sağa savrulan GM 442 plakalı araç, kaldırım üzerindeki trafik ışık direğine sağ yan kısmı ile çarpıp durdu. Kaza sonucu hafif yaralanan RHA 3846 plakalı araç sürücüsü polis memuru Selma Çimen , Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Acil Servisinde gögördüğü ilk yardım tedavisine ardından taburcu edilirken, GM 442 plakalı araç sürücüsü Naim Tikici hafif yaralanarak hastanede müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.Kaynak: Hem polise çarptı hem de trafik ışıklarına

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