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Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasa Tasarısı Komiteden Geçti

12/04/2017

Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasa Tasarısı Komiteden Geçti
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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi “Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasa Tasarısı”nı oybirliğiyle onayladı. 

Komite, “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10:00’da toplanarak, gündeminde bulunan “Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasa Tasarısı” ve “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Dr. Ahmet Kaşif, CTP Milletvekili Dr. Ahmet Gülle, DP-UG Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Dr. Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.



TAGS: Hemşireler ve Ebeler Birliği, yasa
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