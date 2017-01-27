Hemşireler yüzünden atanamayan diyaliz teknikerleri tepkili

TC Sağlık Bakanlığının geçmiş yıllarda hemodiyaliz servislerinde yaşanan sağlık personeli sıkıntısından dolayı hemşire ünvanlı kişilere diyalizde çalışma sertifikası vermesi nedeniyle sayıları 5 bin civarında olan diyaliz teknikerleri işsizlikle göreve atanamıyor, işsizlik sorunu yaşıyor.

HABER KIBRIS'A ulaşan diyazli teknikerleri, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde diyaliz hastalarının arttığını, hemşirelere verilen sertifikaların da çoğaldığını belirterek, üniversitelerde diyaliz teknikerliği programının da yaygınlaştığını, halen diyaliz teknikeri mezun sayısının ortalama yıllık 5 bin kişi civarında olduğunu, Sağlık bakanlığı bünyesinde hemodiyaliz servislerinde çalışan sertifikalı hemşire sayısının ise 4 bin civarında olduğunu, buna karşın kamuda görev yapan diyaliz teknikeri sayısının sadece 360 civarında olduğunu söylediler.

Diyaliz teknikerleri olarak Sağlık Bakanlığına dilekçeler göndererek durumu izah etmeye çalıştıklarını, diyaliz teknikeri mezun sayısı yeterli sayıda olduğu için de Bakanlığın kendi bölümlerinde atama sayısını arttırmasını talep ettiklerini ifade eden diyaliz teknikerleri, “bugün kamu hastanelerinde diyaliz servisinde çalışan hemşireler eski görev yerleri olan servislerine çekilirse hem Türkiye geneli hemşire ihtiyacı karşılanmış olacak, hem de diyaliz teknikerleri alanlarına geri dönecek” dediler.

Sağlık Bakanlığnın diyaliz teknikerleriyle ilgili yeni bir düzenlemeyi bir an önce yapması gerektiğini vurgulayan diyaliz teknikerleri, “Artık biz diyaliz teknikerleri yeterli mezun sayısına ulaştığımız için hemşire ünvanlı kişilere verilen diyalizde çalışma sertifikasının durdurulmasını talep ediyoruz. Diyaliz teknikerliğinin önünün açılması için gerekli düzenlemenin yapılacağına inanıyor ve diyaliz teknikerlerinin yeterli atama kontejanına sahip olacağını umut ediyoruz” dediler.