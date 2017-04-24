“Hemşirelerin örgütlenmesi önemli”

“Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasa Tasarısı” ilgili Komite Raporu’nun okunmasının ardından ilk sözü alan CTP milletvekili Ahmet Gülle, sağlık hizmetlerinde hemşirelerin önemli rolü olduğunu anlattı.

“Hemşireler, her türlü tedavi sürecinde önemli rol oynar” diyen Gülle, bu anlamda hemşirelerin örgütlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasasının kendi bakanlığı döneminde hazırlandığını anlatan Gülle, ilgili yasanın Tabipler Birliği Yasasıyla aynı vizyona sahip olduğunu kaydetti.

Yasanın hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür eden Gülle, ilgili yasanın geçmesiyle, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’ne hemşirelerin niteliği ve eğitimleri konuları başta olmak üzere ciddi görevler düşeceğini anlattı.

Konuşmasında onkolog konusuna da değinen Gülle, zorunlu hizmet yapması gereken bir onkoloğun görev yapmadığı bilgisinin basında yer aldığını kaydederek, bu konuda gerekenin yapılmasını istedi.