Hentbol turnuvasında şampiyon UKÜ

Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 2017-2018 sezonu üniversiteler arası kadınlar hentbol turnuvasında şampiyonluğa UKÜ ulaştı. Kadın takımı olarak sadece UKÜ ve DAÜ’nün katıldığı turnuva tek final maçı üzerinden oynandı ve UKÜ Arena’da oynanan bu karşılaşmayı UKÜ takımı 37-16 kazandı.

Karşılaşma sonunda düzenlenen törende her iki takım oyuncularına madalyaları takdim edildi. UKÜ takımı sembolik bir kupayla da toplu bir fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.