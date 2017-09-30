Hentbolda yeniden 'Şahlan' acaklar

Ülkemizin en köklü kulüplerinden olan Şahlan Spor Kulübü, hentbolda yeniden doğuyor.

Bir çok branşta yeniden faaliyete geçen Şahlan Spor Kulübü, hentbolda altyapısından çıkıp 2 yıl önce YDÜ’ye transfer olan genç sporcularını bu sezon yeniden kadrosuna kattı.

Şahlan Spor’un kadrosuna kattığı genç hentbolcular, Fatma Sucuoğlu, Sultan Sucuoğlu, Leyla Halvacı, Kardelen Sucuoğlu, Birsen Yaşlı, Feyza Süral, Funda Günal ve Melisa Merve Erdem oldu.

Şahlan Spor gençler ligi yanı sıra bu sezon büyükler liginde de mücadele etmeye hazırlanıyor.

Kadınlar mücadele edecek Şahlan Spor, eski oyuncularından Melek Zort, Zarif Zort, Şerife Kızıler, Hatice Güler ve Rasiha Çakmak’ı da tekrardan hentbola döndürüp kadrosuna kattı.

Yaptığı takviyelerle iyice güçlenen ve kadrosun oluşturan Şahlan Spor, lig hazırlıklarına başladı.