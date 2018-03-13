Hepimiz utanmalıyız…

Nijerya Eğitim bakanlığı, öğrencilerine çağrı yaptı…

“KKTC SİZİN İÇİN GÜVENİLİR BİR EĞİTİM ADASI DEĞİL…”

Anımsayın…

Kenedy T. Dede öldürüldü…

Bu cinayet bir isyanı tetikledi.

Vatandaş olmadığınız bir ülkede…

Dilini bilmediğiniz bir ülkede…

Kültürünü bilmediğiniz bir ülkede, öğrenci olmaya çalışıyorsunuz…

O ülke ki, tüm kurumları ile, kendi insanını da eziyor.

Zaten kendi insanına azap veriyor bu kurumlar…

Kendi vatandaşları mutsuz…

Nijeryalı bir kadın, polise gidiyor…

“Tacize uğradım” diyor…

Başını kaldırıp bakmıyor bile polis…

Rahatsız iseniz, almayacaksınız bu öğrencileri adaya…

Ya da denetleyeceksiniz…

“Öğrenci olmayanı” göndereceksiniz..

Hem her geleni içeriye alacaksınız…

Hem de kötü davranacaksınız…

O zaman ne der bu öğrenciler…:

“Rengimize bakarak, bize kötü davranmayın…”

Sonra Nijerya Eğitim Bakanlığı bir açıklama daha yapıyor:

“KIZ ÖĞRENCİLER KKTC’YE GİTMESİN…”

Ne demek bu biliyor musunuz?

Bu ülkeyi yönetenler ne dedi bize yıllarca:

“Mezun olan her öğrenci, gittiği yerde KKTC’nin büyükelçisi…”

Alın size büyükelçi…

Tacize uğruyorlar…

Tecavüze uğruyorlar…

“Nijeryalı, Nijeryalı’ya tecavüz ediyor…”

Ya da…

“Zimbabveli, Nijeryalı’ya tecavüz ediyor…”

Olabilir…

Bu ülkedeki yasalar, herkese eşit değil mi?

“Rengimden dolayı bana kötü davranma” diyorsa bu çağda…

Bu zamanda bir insan…

O zaman, utanalım ha…

Ne dersiniz?

***

Bu çocuklar mağdur…

Sadece Nijeryalılar değil ha…

Bu ülkede bir çok öğrenci mağdur…

Üniversitelerimiz para saymakla meşgul…

İlim- bilim hak getire…

Bir para hesabı da gidiyor…

Ama, size emanet bu öğrenciler…

Ugandalı…

Kongolu…

Surinamlı…

Pakistanlı…

Nijeryalı…

Türkiyeli…

Kıbrıslı…

Hiç fark etmez…

Umurunuzda mı?

Bir öğrenci yüzünüze bakacak ve diyecek ki:

“Rengim nedeniyle ayrımcılığa uğruyorum…”

Utanalım, kahrolalım…

“Beni çalıştırdılar, maaş zamanı işten attılar…”

Yok olalım…

Bu kahrolası sistem…

Herkese, yeteri kadar kötü davranmadı mı?

Giderek ırkçı oluyoruz…

Tamam, endişeliyiz…

“Yok oluyoruz…”

“Kıbrıslı Türkler bu adada azalıyor…”

Hassasiyetimiz bunlar…

Haklıyız…

Ama bunun üzerine bir “kültür” geliştirirsek, işte o zaman insan oluruz.

Cebinde KKTC kimliği olan, başkasını beğenmiyor…

“Arı ırk” biz…

Hitler’in yaratmaya çalıştığı “arı ırk” var ya…

Aha o psikolojideyiz…

“KKTC’li tamamdır…”

Gerisini galayla gitsin…

Demokrasi böyle gelişmez.

İnsan haklarını yok sayarsanız eğer…

O zaman, “zalim” olursunuz…

Gelene geçene vuran bir sistem kurduk, gidiyoruz.

Utanalım hep birlikte…

Umurumuz olmadığı için utanalım…

Irkçılık yapıyoruz ve dünyaya da bunu “Kıbrıslılık” olarak satıyoruz…

Toplum olarak kaybediyoruz…

Sihirli değneğe de ihtiyacımız yok…

“İnsan olduğumuzu hatırlayalım” yeter…

***

Vicdanınız kurusun…

11 kişi uçak kazasında öldü.

11 genç…

11 başarılı kadın…

11 örnek insan…

11 iyi ailenin değerlisi…

“Bekarlığa veda partisinden dönüyorlardı…”

Size ne…

Bu gerekçeye bakarak, ölümü “haklı” kılmaya çalışanlar var…

Tartışmalara bakıyorum da…

“İyi ki öldüler” noktasına getirenler var ki, aklım tutuldu…

Hangi ara yitirildi vicdanlar…

Hangi arada kurudu kalbiniz…