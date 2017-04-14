Kuzey Kore'nin yarın kurucu liderinin doğum günü dolasıyla düzenlenecek etkinliklerde yeni bir nükleer silah denemesi yapabileceği iddia ediliyor. Tansiyon karşılıklı açıklamalarla giderek artarken Çin'den "her an savaş çıkabilir" uyarısı geldi. Çin Havayolları'nın (Air China) ise Kuzey Kore'ye uçuşlarını askıya aldığı iddia edildi. Ancak Air China yaptığı açıklamada uçuşlarının askıya alınmadığını 'talepteki düşüş sebebiyle bazı seferleri geçici olarak iptal ettiklerini' duyurdu. Kuzey Kore'nin Batılı ülkelerden gelen tüm uyarılara karşın yarın yeni bir nükleer silah denemesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Amerikan NBC televizyonu böylesi bir nükleer denemeyi önlemek için ABD'nin Kuzey Kore'ye önleyici askeri operasyon düzenleyebileceğini duyurdu.

Amerikan NBC televizyonu, Kuzey Kore'nin nükleer tesislerini Tomahawk füzeleriyle vurabilmek için ABD'nin iki savaş gemisini bölgeye konuşlandırdığına dikkat çekti.

Bu iddialar ABD'li yetkililer tarafından doğrulanmadı. Ama ABD'li ve Kuzey Koreli yetkililerin karşılıklı açıklamalarıyla tansiyon giderek yükseliyor.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin bölgeye nükleer kapasiteli savaş gemisi göndererek barışı tehdit ettiğini savundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kore yarımadasında her an bir termo nükleer savaş çıkabilir" denmesi dikkat çekti.Kuzey Kore Dışişleri Bakan yardımcısı Han Song Ryo tansiyonun yükselmesinden ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tuttu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Han, "Trump'ın Kuzey Kore politikasının bir önceki yönetime göre daha saldırgan ve agresif olduğunu görüyoruz. Esas sorun çıkaran biz değiliz, onlar" dedi.PENTAGON: KUZEY KORE TUTUMUNU DEĞİŞTİRMELİ

"Kuzey Kore tutumunu değiştirmeli" diyen ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Kuzey Kore konusunda tansiyonu azaltmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Ama Kuzey Kore'nin tutumunu değiştirmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kore yarımadasındaki gerginlikle ilgili Kuzey Kore'nin en büyük destekçisi Çin'den de önemli açıklamalar geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Kore yarımadasında her an savaş çıkabilir" uyarısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanı Wang, "Bu savaşın kazananını olmayacak" dedi.

Sorunun ancak diyaloğla çözülebileceğini vurgulayan Çin Dışişleri Bakanı Wang, "Şavaşı provoke eden bedelini öder" şeklinde konuştu.

ÇİN UÇUŞLARI ASKIYA ALDI

Çinli havayolu şirketi Air China da, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a uçuşları geçici olarak durdurdu.

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Air China Pyongyang'a uçuşları 17 Nisan'dan itibaren askıya alacak.

Pyongyang'a son uçuşun bugün yapıldığı belirtilen haberde, şirketin uçuşları niçin askıya aldığı ya da tekrar ne zaman başlatacağı konusunda bilgi verilmedi.

PENCE GÜNEY KORE'YE GİDİYOR

Kore yarımadasında gerginlik devam ederken ABD Başkan yardımcısı Mike Pence Güney Kore'ye gidiyor.

Pence'in 10 gün sürecek Asya ülkelerini kapsayan ziyaretinde, "bölgedeki müttefiklerine Kuzey Kore'nin karşısında sizin yanınızdayız" mesajı vermesi bekleniyor.