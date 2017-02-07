Her Erkeğin Yatakta Görmek İstediği 10 Şey!

"Erkekler yatakta ne ister?" sorusu kafanızı kurcalamaya devam ediyorsa doğru yerdesiniz!

Birlikte olduğunuz partnerinizi ya da eşinizi yatakta mutlu etmek istiyor ama bunu nasıl yapacağınızı bilemiyorsanız sizler için 10 küçük ipucu hazırladık!

Bu durum her ne kadar erkekten erkeğe farklılık gösterse de, bu listelediğimiz özelliklere hiçbirinin "Hayır" diyeceğini düşünmüyoruz!

işte erkeklerin yatakta sizlerden bekledikleri 10 şey!

İlk adım!

İlk adımı atmaktan yana hiçbir sıkıntıları yok, eğer siz atmazsanız yine de seve seve atarlar. Ama erkeklerin bu konuda daha hevesli olabildiklerini varsayarsak, ilk adımı sizin atmanız onlar için daha ödüllendirici olacaktır.

Sadece kibriti yakın, ve ısınmaya başlayın! Bunda çekinecek hiçbir şey olmadığını göreceksiniz!

Seksi iç çamaşırları!

Her ne kadar sonunda çıkartıp yere fırlatacak olsalar bile, yatakta seksi iç çamaşırlı bir kadın görmeye bayılırlar.

Bu minik ve güzel parçaları çıkarmak için giydiğiniz gerçeğini kabullendikten sonra erkek arkadaşınıza yatakta seksi iç çamaşırlarınız eşliğinde harika anlar yaşatabilirsiniz.

Spontane!

Kurallarınızı unutun, ille de yatak odanızda sevişmeniz gerekmiyor inanın. Başladığınız yerde de bu işi gayet güzel bitirebilirsiniz.

Salondaki koltuğunuzda, yerde ya da mutfakta da en az yatağınızda olduğu kadar zevk alabileceğinizi göreceksiniz!

Adını duymak!

Hiçbir şey erkekleri sizin sesinizden adını duymak kadar o anda tutamaz! Bu sizin için bir avantaj!

Ön sevişme!

Filmlerde gördüğünüz her daim sekse hazır erkekler sizleri aldatmasın; her ne kadar ön sevişmeye erkeklerin ihtiyacı olmadığı düşünülse de onlar da bir yaramaz girizgahı hak ediyorlar.

Aynı zamanda iyi bir seks için ön sevişmenin mutlaka gerekli olduğunu bilmeniz gerekmekte.

"Dirty Talk"

Bu seksi konuşmalardan çoğu kadının hoşlanmadığını ya da seks esnasında konuşmaktan çekindiklerini biliyoruz.

Ama en azından, doğru yolda olduklarını anlamaları açısından cesaretlendirici inlemelerin de işinizi göreceğini söyleyebiliriz.

Mizah!

Bu durum düşündüğünüzde biraz garip gelebilir; ama seks, her zaman filmlerdeki kadar kusursuz olamayabiliyor.

Bir şeyler ters gittiğinde, yıkıcı ya da komik bir an yaşadığınızda birlikte gülebilmeniz seks esnasında dahi büyük bir fark yaratmakta!

Güvenli seks!

Uzun süreli ilişkilerde doğum kontrol hapları en gözde seçenek olabilir ama özellikle cinsel sağlık açısından prezervatif kullanımı da hala bu denklemin bir parçası.

Peki ya kullanmak istemez ya da unutmuş olurlarsa? Bu gibi durumlarda kendinizi birden geri çekmeniz ya da daha iyi bir seçenek olarak seks esnasından birkaç kez bunu yapmanız, seksi bir hareket olmasının yanı sıra ona bazı şeyleri hatırlamasında yardımcı olacak ve onunla olan cinsel yaşantınızı önemsediğinizi ve birbirinizi güvende tutmak arzunuzun farkına varmasını sağlayacaktır.

Yeniliklere açık olun!

Eğer bir fantazileri varsa ya da yeni bir pozisyon denemek isterlerse bu tarz denemelere açık olmanızı beklemekteler.

Aynı şeyi onların da sizin için yapacağından emin olabilirsiniz!

Orgazm olmanızı sağlamak!

Bu durum tamamen onlarla ilgili değil ve bunun farkındalar. Ama sizi memnun edebilmek istiyorlar ve bunun için yardımınıza ihtiyaçları var.

Ne istediğinizi söylemekten çekinmeyin, tam anlamıyla tatmin olmaları için sizi de tatmin ettiklerini bilmeye ihtiyaçları var!