Her gün bir bardağı kanseri önlüyor!

Özel mayası ile mayalanarak elde edilen kefirin yaygın bilinen faydalarından biri sindirim sistemi üzerinedir. Mide ve bağırsak problemlerinde ilaç niteliğinde olan kefir nasıl yapılır? Faydaları saymakla bitmeyen kefirin zararı var mıdır? İşte, kefirin faydaları...

Kefir nedir? Neden bu kadar önemlidir?

Kefir Kuzey Kafkasya kökenli bir süt ürünüdür. Keçi veya inek sütünden özel bir maya mantarı ile yapılan ekşimsi ayrana benzeyen bir içecektir. Kefir, Kafkas Türklerinin ve Rusların uzun yılladır tükettiği bir üründür. Bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan kefir içerisinde yüksek derecede B12 vitamini, kalsiyum, magnezyum, K2 vitamini, biotin, folik asit, enzimler ve probiyotik bulundurur. Doğru kullanım ile cilde, saçlara ve diyet konusunda çok faydası olduğu görülmüştür.

Kefirin faydaları nelerdir?

*Kefir bağışıklık sistemini güçlendirir.

*Böbrek taşı rahatsızlıklarını giderir.

*Kolesterolü düşürür.

*Vücudu ağır metal, tuz ve alkolik maddelerden temizler.

*Kanser hücrelerinin büyümesini engeller.

*Bağırsakları temizler.

*Ülser rahatsızlığına iyi gelir.

*Sindirimi kolaylaştırır.

*Sedef ve Egzama tedavilerinde kullanılır.

*Vücut fonksiyonlarını düzene sokar.

*Gastrit tedavisinde kullanılır.

*Patojen mikro organizmalara karşı savaşır.

*Mantara iyi gelir.

*Yüksek tansiyonu düşürmede etkilidir.

*Kan damarlarını temizler

*Kalp rahatsızlıklarını giderir.

*Kolon kanserini önler

*Pankreas sorunlarına karşı direnç sağlar.

*Vücut direncini artırır. Enerji verir.

*Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

*Safra kesesi taşlarının dökülmesini sağlar.

*Tümör büyümesini önler.

*Metabolizmayı çalıştırır.

*Kilo vermeye katkı sağlar.

*Saçı canlandırır.

*Akne ve sivilcelere iyi gelir.

*Vücutta oluşan bakterileri korur.

*Diş eti hastalıklarını tedavi eder.

*Yağ asidi seviyesini düşürür.

*İshale iyi gelir.

*Şişkinliği azaltır.

*Enflamatuvar hastalıklara karşı etkilidir.

*Alerjiye iyi gelir.

*Sindirim sisteminde bulunan mikrofloranın korunmasını sağlar.

*Stresi azaltır.

*Dikkat eksikliğini giderir.

*Uyku sorununa iyi gelir.

*Migrene iyi gelir.

*Depresyon sürecinde kullanılır.

*Mide gazını azaltır.

*Kırışıklıkları azaltır. Cilde gerginlik kazandırır.

*Gut haslığını tedavi edici özelliği vardır.

*Romatizmal rahatsızlıklara iyi gelir.

*Enfeksiyonlara karşı etkilidir.

*Mide ve bağırsak sağlığını korur.

*Vücudu tonksinlerden arındırır.

*Huzursuz bağırsak sendromuna iyi gelir.

*Ağız kokusunu iyileştirmeye yardımcıdır.

*Regl döneminde oluşan mide kıramplarına iyi gelir.

*B3, B6 ve Folik asidi üretimine yardımcı olur.

*Protein alımını ve sindirimini sağlar.

*Beynin nörofoksiyonlarını geliştirir.

*Ağız kokusunu giderir.

*Bronşite iyi gelir.

*Soğuk algınlığı sonucu boğazda oluşan iltihaplanmayı giderir.

*Kansızlığa iyi gelir. metastazı engeller.

*Karaciğer enfeksiyonlarına iyi gelir.

Kefirin zararı var mıdır?

Kefir dünyada pek fazla tanınmayan çok faydalı bir süt ürünüdür. Fakat yanlış kullanım sonucunda bazı sorunlara sebep olabilir. Bilinçli tüketilmesi gerekir.

*Aşırı kefir tüketimi sonucu mide ve bağırsaklarda kramp oluşumuna yol açabilir.

*Hamile veya emziren kadınların tüketmemesi tavsiye edilir.

*Günlük bir bardaktan fazla tüketilmesi kilo alımına sebep olur.

*Kefirdeki bakterilerin bazı kişilerde ishale neden olabildiği görülmüştür.

*Şeker hastalarının tüketmemesi gerekir.

*1 yaş altındaki bebeklere verilmemesi gerekir.

*AIDS gibi bağışıklık sistemini hedef alan hastalıkları bulunan kişiler için kefir sağlıklı bir içecek değildir. Kefir içerisinde bulunan bakteri ve mayalar zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olanlarda enfeksiyona yol açabilir.

*İçeriğinde bulunan iyi ve faydalı bakteriler sayesinde kefir, vücudu doğal yollardan temizlemekte ve iyileştirici etki göstermektedir. Bundan dolayı da kefir tüketildikten sonra birtakım geçici yan etkiler meydana gelebilmektedir. Baş ağrısı, bulantı, şişkinlik, gaz, cilt üzerinde akne oluşumu gibi belirtiler.

Kefir çabuk bozulan bir süt ürünüdür hızlı tüketim gerektirir.

Kefir, diğer süt ürünleri gibi çabuk bozulabilme ihtimali vardır. Hızlı tüketilmesi gerekir. Bu yüzden satın alacağınız ya da yapacağınız kefiri mutlaka buzdolabınızda ya da soğuk bir yerlerde saklamanız gerekmektedir. Bozulan bir kefir asla tüketilmemeli ve bozulduğu anlaşıldığı zaman atılması gerekmektedir.

Kefir nasıl yapılır?

Malzemeler;

1 litre süt (Bulabilirseniz taze keçi sütü, yoksa çiğ veya pastörize süt olabilir)

30-50 gram kefir mayası

Yapılışı:

-İlk olarak çiğ süt kaynatılır ve soğumaya bırakılır ve üzerinde oluşan kaymak alınır,

-Soğuyan süt 20-25 dereceye geldiğinde kefir mayası ilave edilir,

-Kavanozun ağzı hava alacak, ama toz girmeyecek bir şekilde peçete veya temiz gevşek dokulu bir bezle kapatılır,

-20-25 derecede kalacağı bir yerde bırakılır, hava soğuk ise kavanozun etrafı bezle sarılır,

-18-24 saat sütün pıhtılaşması beklenir,

-Süt pıhtılaştığında kefir olmuş demektir,

-Olgunlaşması için buzdolabında bir gece bekletilir,

-Sonra kefir plastik bir süzgeçle süzülür,

-Süzülen kefir içilmeye hazırdır, 2 gün kadar buzdolabında bekletilebilir.

Dikkat! Kefirin bileşiminde %1 kadar süt asidi ve % 0.5-2.0 düzeyinde etil alkol bulunmaktadır, bekledikçe içindeki alkol oranı artar.